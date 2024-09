Mercedes-AMG GT 63 PRO, Pour les pistards

La version PRO de la Mercedes-AMG GT 63 se focalise encore plus sur les performances et le comportement sur circuit. De quoi transformer la GT en véritable pistarde grâce à la magie des ingénieurs allemands, qui se sont concentrés sur l’aérodynamisme et le refroidissement des composants lors de sa présentation à Goodwood. Les livraisons débuteront en 2025 pour un prix encore inconnu à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Au niveau du design, les ingénieurs ont particulièrement travaillé l’aérodynamisme dans sa globalité, notamment avec un bouclier avant redessiné, qui intègre d’innombrables déflecteurs et des prises d’air plus larges avec aéro active (système de clapets). Le poids est maintenu léger grâce à des jantes forgées légères de 21 pouces. La force d’appui à grande vitesse est améliorée par un nouvel aileron fixe mais également par les ailettes sur les soubassements. La Mercedes-AMG GT 63 PRO est équipée d’un système de freinage en carbone-céramique (c’est la moindre des choses à ce niveau), le plus grand proposé sur un véhicule de série AMG au catalogue.

Dans l’habitacle, sans pour autant sacrifier son essence de véhicule de Grand Tourisme, la version Pro respire le circuit. En effet, on retrouve des sièges baquets siglés AMG Performance et un volant “Performance AMG” en cuir et microfibre. La fibre de carbone et l’alcantara règnent en maître dans cet intérieur tourné vers le conducteur, qui n’a pas grand-chose à envier à une Mercedes-AMG GT63 “standard”.

Sous le capot, nous retrouvons le V8 4,0 L bi-turbo 100% thermique, développant 603 chevaux pour un couple maximal de 850 Nm (soit environ +25 chevaux et 50 Nm par rapport à la version GT63 standard). Niveau mécanique, ce bloc moteur reçoit un refroidissement supplémentaire avec deux radiateurs renforcés, afin d’améliorer sa performance, ce qui permet au véhicule d’abattre le 0 à 100 km/h en 3,1 secondes (10,9 secondes nécessaires pour le 0 à 200 km/h). Le système de transmission intégrale a lui aussi été retravaillé par les sorciers d’Affalterbach, tandis que la suspension à liaison hydraulique est proposée de série.