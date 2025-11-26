Comme Ferrari l’avait fait avec sa J50, McLaren aussi fête son lien avec le pays du Soleil Levant. La McLaren 750S JC96 est un hommage à la McLaren F1 GTR ayant remporté en 1996 le championnat JGTC (Japan Grand Touring Championship). L’auto est une prouesse technique améliorant précision et stabilité, et sera disponible à la fois en version coupé et en version spider. Seuls 61 exemplaires seront construits, tous réservés au marché japonais (une première pour McLaren).

En Bref McLaren 750S JC96 : Hommage à la F1 GTR victorieuse au Japon en 1996. 61 exemplaires réservés au Japon.

Livrée "Tiger Stripe" exclusive.

Kit HDK sur Spider, première mondiale.

Intérieur personnalisable, V8 750ch.

L’auto se remarque par sa livrée spécifique “Tiger Stripe” où le Tarmac Grey se mélange au Rocket Pink pour un effet visuel des plus détonants. En revanche, apparemment seules quatre voitures pourront avoir cette livrée hommage. On notera également les jantes forgées à 15 branches inspirées des F1 GTR. Il s’agit de la première fois qu’une McLaren décapotable est équipée du kit aérodynamique HDK (High Downforce Kit) développé par MSO (McLaren Special Operations). Oui, il y a beaucoup d’acronymes, c’est vrai. Le kit HDK comprend notamment une splitter avant à deux éléments ainsi qu’un aileron arrière actif.

Dans l’habitacle tout en alcantara, McLaren vous propose trois couleurs différentes tout en restant cohérent au monde des sports mécaniques. Le modèle d’illustration vous montre la version noire avec des sièges sport avec harnais à six points (rien que ça). L’auto propose également des pédales dorées et de nombreuses plaques et broderies exclusives. Bien évidemment, toute personnalisation reste possible pour les clients McLaren.

Sous le capot, on retrouve la base technique de la 750s, à savoir le V8 4,0L biturbo développant 750 chevaux pour un couple de 800 Nm. McLaren ne communique pas sur les performances, mais il y a fort à parier qu’avec un kit HDK elle reste a minima aussi efficace que le modèle standard. Aussi, un échappement en titane permet à la McLaren 750S JC96 d’hurler comme il se doit, tout en tissant un lien profond avec le Japon.