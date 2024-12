Marcellini Classic Cars, pour l’amour des classiques

La passion, ça peut vous permettre de vivre des grandes aventures. Thomas Marcellini est un jeune entrepreneur dingue des classiques et des oldtimers. Pour lui, le constat est limpide comme de l’eau roche, les voitures actuelles n’ont pas d’âme. Simple et basique tant cet avis est partagé par beaucoup de passionnés.

Fondateur de Marcellini Classic Cars, l’entrepreneur n’a pas une histoire classique. Contrairement à de nombreux créateurs d’entreprises automobiles, le parcours de Thomas Marcellini ressemble à celui d’un destin que les parcours de la vie l’ont orienté, après des chemins tortueux, vers un monde meilleur, celui qui, au final, lui permet aujourd’hui d’être pleinement épanoui.

Avant d’ouvrir son garage en 2022, il se tourne dans le secteur des travaux publics. Bac + 3 en poche, il trouve rapidement sa place et monte en grade assez facilement. Gros travailleur, il ne laisse rien au hasard. S’il se plaisait dans ce secteur, il est victime d’un grave accident de voiture, le genre d’événement qui vous fait ouvrir les yeux sur votre vie et vos envies.

Passionné par les voitures anciennes, Thomas Marcellini aime les restaurer, leur redonner vie. Pendant sa convalescence, les flashs lui reviennent en tête. Il se souvient de sa première voiture, une 4L qu’il rénove intégralement. Il décide de changer de vie, de se lancer comme vendeur de voitures d’occasion. Pendant 6 ans, il se révèle aux yeux de ses clients. Sa personnalité et sa passion font la différence. La période COVID lui donne une opportunité en or, celle d’acquérir un bâtiment centenaire situé en plein centre de la commune de Broons dans les Côtes-d’Armor. Là, il bouscule son chemin de vie et décide de créer sa propre entreprise, Marcellini Classic Cars. Avant l’inauguration des locaux, il a pris le temps de donner un gros coup de neuf au bâtiment à tel point que ses proches n’ont eu cesse de le motiver et l’encourager à se lancer définitivement.

Le 13 janvier 2022, Marcellini Classic Cars ouvre enfin ses portes dans un cadre qui ressemble à son fondateur, un cadre qui respire la passion et les vieilles bagnoles de caractère. Dans son garage, on retrouve sa vie, tout simplement. Logique, Thomas Marcellini a le soutien inconditionnel de sa famille, sa femme, ses parents, ses plus fidèles et forts soutiens. Dans les locaux, la bonne ambiance règne. Immédiatement, on sait qu’on se trouve dans un cadre de passionnés qui aiment transmettre leur amour des classiques. Thomas aime échanger, parler, écouter, débattre. Sa bonne humeur rassure, ses connaissances et son expertises matchent avec les demandes des clients.

Depuis le lancement, l’entrepreneur ne compte pas ses heures. Ce n’est pas le genre de la maison. A ses yeux, une bonne vente ne peut pas se faire sans créer un lien fort avec l’acheteur. Sa démarche est toujours teintée de générosité et de compréhension. Car vendre des voitures anciennes implique forcément de rassurer les acheteurs au niveau des problématiques liées aux réparations et à l’entretien de ces modèles aux douces odeurs du passé. Comme il se définit lui-même, il se voit comme un antiquaire du patrimoine automobile. Il aime les voitures populaires françaises, et ne se concentre pas, comme d’autres, sur les modèles de prestige.

Chez Marcellini Classic Cars, toutes les anciennes ont leur place, y compris les moins onéreuses. Quand il trouve l’une de ces voitures, il se passionne de les remettre à neuf entièrement. Le travail est encore plus savoureux quand le modèle a été oublié, mis de côté de longues années. Par ses connaissances, par son sens du travail bien fait, son souci du détail, Thomas fait toujours mouche dans ses choix de remises à niveau, de réparations, de rénovations. Les challenges les plus osés ne l’effraient pas, bien au contraire, il les voit comme des défis à relever. Par ailleurs, il privilégie toujours des voitures, certes anciennes, dont il peut retracer le parcours. Cette traçabilité est essentielle pour lui, pour l’acheteur et donc pour que le lien de confiance entre toutes les parties soit fort sur la durée. Grâce à ce lien de confiance, le bouche-à-oreille à propos de l’entreprise est excellent.

Pour conserver cette solide réputation, Thomas Marcellini se documente constamment sur les anciens modèles. Il apprend encore et encore, avec une soif de vous offrir le meilleur tout en respectant votre budget. Généreux dans l’âme, amoureux de son métier, il n’hésite pas à participer à des réunions de collectionneurs et à en organiser comme à la mi septembre où la rue Bellouard de Broons fut entièrement fermée à la circulation pour un événement dédié aux anciennes, aux oldtimers. Ces instants festifs sont fédérateurs et permettent à Marcellini Classic Cars de dévoiler l’envers du décors en ouvrant au public son atelier et les différents pôles de restauration, ce pôle où Thomas est désormais secondé par Lucas et Léon, deux jeunes mécaniciens dingues des vieilles mécaniques. Dans ce paradis des anciennes, vous trouverez 30 modèles à la vente et 70 voitures en réparation, stockage ou hivernage. De quoi voir la vie sereinement.