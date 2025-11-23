Inutile de vous présenter le préparateur / constructeur Mansory, qui depuis peu s’est installé au Moyen-Orient, chef-lieu de la plus grande partie de sa clientèle fortunée. Mansory a pour habitude de proposer sa vision des dernières Ferrari de grande série, et la 12Cilindri n’a pas échappé à la règle. Son prix inconnu est forcément à la hauteur de la décote qui vous attend si toutefois vous choisissiez la Mansory Equestre, première transformation complète sur base de 12Cilindri.

En Bref Mansory dévoile son interprétation de la Ferrari 12Cilindri : la "Equestre". Ce préparateur connu pour ses modifications audacieuses transforme l'italienne avec un kit carrosserie radical, une teinte violette/noire et un habitacle ultra-personnalisé. La puissance du V12 est augmentée à 855 ch.

Les ingénieurs de Mansory ont développé un kit complet pour la 12Cilindri, torturant les lignes pourtant si élégantes de l’italienne, notamment sur la partie avant. En effet, la proue se pare d’une bande centrale sur le capot tout en carbone et intégrant des prises d’air, ainsi que de nouvelles lames avant très prononcées. La Mansory Equestre a été élargie et se voit habillée d’une peinture violette tirant vers le noir, mélangeant carbone et effets visuels brillants. Chose étrange : Mansory n’a pas rajouté d’aileron ! L’âge de raison ?

Ne parlons pas trop vite et jetons un œil à l’habitacle. Cet exemplaire en particulier fait état de toutes les personnalisations possibles chez Mansory, où les limites sont faites pour être dépassées. Une chose est sûre : il faut aimer le violet, omniprésent au même titre que le logo Mansory ou encore l’alcantara. On retrouve également les couleurs du drapeau italien sur les palettes au volant et sur le sélecteur. On aime ou pas. Tout comme le toit en alcantara, parsemé de LED comme le célèbre “nightsky” de Rolls-Royce.

Côté mécanique, les ingénieurs ont titillé le V12 6,5 L d’origine italienne pour le pousser dans ses retranchements : la Mansory Equestre développe 855 chevaux pour un couple de 730 Nm. En d’autres termes, un gain de 25 chevaux de puissance et 62 Nm de couple par rapport à une Ferrari 12Cilindri standard. Avec ses nouvelles jantes et nouveaux pneus, Mansory promet une expérience de conduite améliorée, sans pour autant communiquer les performances du véhicule. Les prouesses sur circuit n’ont jamais été la philosophie derrière les modèles Mansory.