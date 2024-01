Lokastar Vintage, Né sous la bonne étoile

Dans le monde de l’automobile, il y a les passionnés de la marque Mercedes-Benz et il y a les gens comme Patrick Fourchet, un personnage rare qui a élevé sa passion pour la marque allemande à un tout autre niveau.

Issu du secteur de la location où il a entrepris pendant de nombreuses années, Patrick Fourchet a commencé par louer des véhicules utilitaires et s’est ensuite tourné vers la voiture pour proposer énormément de Mercedes. En fait, cette marque a toujours été importante pour lui. Ce fut d’abord la voiture de ses parents et, au fil du temps, c’est devenu sa marque de cœur, celle qui l’accompagne depuis toujours dans sa carrière. Il a dès lors acquis une connaissance incroyable des modèles de Stuttgart et c’est petit à petit concentré sur une période précise, celle située entre les années 60 à 85. Une période que Patrick considère comme celle où Mercedes était à son apogée, le moment où la marque est devenue le symbole du véhicule premium, du luxe, du prestige et de la réussite. C’est selon lui les modèles de cette période qui ont permis à Mercedes de s’exporter partout dans le monde et de véhiculer une image de qualité et de fiabilité.

Du coup, après une carrière déjà bien remplie, notre homme a décidé en 2018, à 63 ans, de créer Lokastar Vintage, une société qui exploite le Garage de la Route Bleue à a CIVENS (42110). Un lieu unique qui propose à la vente différentes Mercedes classiques des années 60 à 90, celles-là mêmes qui représente l’âge d’or du constructeur allemand. C’est pendant cette période que sont nées les mythiques 300SL, 190SL, pagodes, berlines et coupes Heckflosse, 600, w107 ainsi que quelques camions et autocars qui restent dans les mémoires.

Grâce à son expérience, Patrick est capable de dénicher des modèles en très bon état, parfois rares qui, après une expertise approfondie, un check up complet et parfois une remise en état sont proposés à la vente et en parfait état. Il s’efforce ainsi de trouver les plus beaux véhicules avec un historique complet possible afin de les proposer dans un excellent état tant au niveau esthétique que mécanique.

Guidé par la passion, il propose aussi un service de réparation, de remise en état avec contrôle technique très complet. Perfectionniste, l’homme ne ménage pas ses efforts pour que chaque véhicule soit totalement remis en état. Il chine et est toujours à l’affut du modèle rare qui arriverait sur le marché. Pour cela, il n’hésite pas à faire des kilomètres pour trouver la perle rare. Une fois acquis, chaque modèle va faire l’objet d’une expertise et d’une restauration complète si nécessaire. Minutieux à l’extrême, amoureux du travail bien fait, il bichonne chaque voiture comme s’il s’agissait de la sienne. Il fait tout lui-même, de la mécanique, à l’électronique en passant par la carrosserie et se refuse à travailler dans l’urgence mettant la qualité devant la quantité. Enfin, la dernière phase c’est la mise à l’épreuve, c’est-à-dire que Patrick va rouler avec le véhicule pour s’assurer que tout fonctionne parfaitement avant que le véhicule ne soit proposé à la vente. Une bonne manière de s’assurer que le client profitera d’une voiture parfaite, mais aussi un bon moyen pour notre homme de se faire plaisir au volant de ces joyaux automobiles. Au final, chaque modèle proposé parait quasiment neuf et est prêt pour de nombreuses années de vie.

En outre, Lokastar Vintage ne se contente pas des voitures puisqu’il offre aussi des véhicules utilitaires Mercedes, des Unimog, des cars et des camions la marque. De même, la passion ne s’arrête pas au véhicules, son show room est décoré avec des affiches, et objets dédiés à la marque. Un concept qui fonctionne puisqu’il propose en permanence plus de 20 véhicules à la vente et s’est même créé son propre musée Mercedes.

Une belle manière de vivre sa passion en attendant de toucher le Graal, la possibilité de travailler sur la mythique 300 SL Gullwing, celle avec les portes papillon…

20 rue de l’île

Les Terres Basses, 42110 CIVENS

04.77.26.04.04 06.07.14.20.44

www.lokastarvintage.com