Loire Motors Passion, rendez-vous le 10 juin à Lurcy-Levis.

Une envie de passer un excellent moment avec des passionnés, dans un cadre magnifique ? C’est ce que Loire Motors Passion vous propose le 10 juin prochain sur le circuit de Lurcy-Levis (03), entre Bourges et Moulins. Cette sortie entre gentlemen drivers s’annonce épique et exceptionnelle. En effet, l’association a privatisé purement et simplement la piste pour cette journée pas comme les autres. Sur ce circuit idéal pour s’essayer au pilotage, vous êtes certains de vivre des grandes sensation tout au long de cette journée. Le programme est alléchant :

• 8h30 : rendez-vous sur le circuit, avec le plein fait. Vous serez accueilli avec un petit déjeuner copieux.

• 9h00 : briefing de sécurité et accès libre à la piste.

• 12h30 à 14h00 : Une petite pause déjeuner pour prendre des forces pour la suite.

• 18h00 : fin de roulage et retour libre.

Pour cet événement pas comme les autres, Loire Motos Passion s’installe donc sur un circuit qui ravira les pilotes, un circuit sans barrière, juste avec de l’herbe en bordure de piste. Pour que cette journée soit encore plus exclusive, 30 voitures maximum sont autorisées. Pour vivre ce boost d’adrénaline et de bonheur, réservez dès maintenant.