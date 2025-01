L’Instinct Auto, L’art de la performance

Vincent Cantin est peut être jeune (25 ans) mais il possède déjà une solide expérience professionnelle. Il faut dire que notre homme ne sait pas rester en place. Dingue de bagnoles depuis son enfance, l’entrepreneur a très rapidement tracé sa voix dans le monde de la vente. Son BTS NRC (Négociation et Relation Client) en poche, le Choletais multiplie les expériences dans différents domaines de la vente, notamment dans la conception et la vente de cuisine. Un choix assumé par l’intéressé qui voit, dans cette stratégie, la possibilité d’agrandir son bagage, de maîtriser au mieux tous les aspects de la vente. Derrière cette volonté se cache l’envie d’entreprendre et d’ouvrir sa propre entreprise pour appliquer les méthodes qu’il estime idéales pour réussir.

Vincent Cantin est un homme entier, il a du caractère, le caractère qu’il faut pour prendre le risque de se lancer dans une folle aventure. Fonceur, impulsif, il met tout en œuvre, fin 2022, pour enfin créer son entreprise. Le 1er janvier 2023, à seulement 24 ans, il ouvre L’Instinct Auto. Enfant de Cholet, il installe ses locaux en périphérie de la capitale des Mauges, du côté de La Tessoualle. Il n’a mis qu’une semaine pour créer cette entreprise, pour emménager dans ses locaux, une semaine où son tempérament l’a bien aidé à avancer et se lancer dans l’aventure. En ouvrant L’Instinct Auto, il se positionne sur un secteur qu’il adore, l’automobile. Avant de créer sa propre entreprise, Vincent Cantin a toujours apprécié de changer de voiture et se régale devant les belles sportives, les voitures de prestige. Avec L’Instinct Auto, il entend se positionner comme un facilitateur de transactions automobiles, de faire le lien entre un vendeur et un acheteur, les aider dans leurs démarches et leur retirer toute pression autour de leur vente ou achat.

Pour ses premiers-pas, il fait dans le dépôt-vente. Pour se faire connaître, il décide d’aller au contact des habitants en arpentant les rues des communes aux alentours pour distribuer ses flyers, pour discuter et convaincre plusieurs vendeurs de lui faire confiance. L’idée du porte à porte n’est pas une révolution mais sa volonté de réussir et son caractère de fonceur enjoué, ça fonctionne très bien. Outre le faire d’entretenir son cardio en marchant 3 heures par jours, cette stratégie se révèle efficace puisqu’il récupère très vite ses premiers mandats. En un an d’existence, il a su se faire une très solide réputation dans la région choletaise. A tel point que du dépôt-vente initial, il a pu développer des ventes via ses propres voitures. Ce choix est essentiel pour grandir dans le marché de l’automobile puisqu’il lui permet de proposer des garanties fortes. Les clients qui font appel à ses services sont toujours séduits par le contact qu’ils ont avec lui. Le chef d’entreprise travaille seul et met toute son énergie pour vous faciliter la vie. Lorsqu’il trouve une voiture pour la mettre en vente, il agit comme s’il était l’acheteur. Hors de question de laisser passer des choses, de ne pas s’intéresser au moindre détail qui pourrait décevoir ses clients.

Dans son local avec 200m2 de show-room, Vincent Cantin est hyper actif. Il adore aider ses clients à trouver le véhicule de leur rêve. Il s’investit beaucoup dans les conseils personnalisés et affiche une réactivité permanente. Bien entendu, avec lui, vous ne vous occupez de rien, oubliez les démarches administratives, faites lui confiance et soyez sereins. Vous pouvez l’être également en ce qui concerne les voitures mises en vente. L’Instinct Auto ne laisse rien au hasard à propos de la mécanique et de la carrosserie en travaillant avec des concessions fiables afin de disposer des meilleures garanties possibles mais aussi de vous proposer des véhicules de qualité optimales. Sa philosophie est de se miser sur la qualité, pour cela, il est prêt à rogner sur ses marges.



Dans sa démarche, il privilégie les voitures du marché français à 100%. Il n’entend pas miser sur des importations et préfère trouver des automobiles n’ayant jamais été accidentées. S’il est passionné par les voitures prestigieuses et qu’il en propose de plus en plus, il a bien l’intention de toujours proposer toutes les gammes de voitures afin de ne pas se fermer d’une certaine clientèle. La diversité dans ses propositions est une nécessité et elle témoigne de la richesse de son activité. A l’heure actuelle, L’Instinct Auto compte 17 voitures disponibles en permanence. De quoi voir venir et de quoi vous séduire. Pour Vincent Cantin, le futur s’annonce très intéressant pour son entreprise. Jeune mais très mature, ambitieux mais réaliste, il se donne à fond pour réussir. Par exemple, il fait désormais parti du réseau entrepreneurial de Cholet. De quoi prouver encore plus à quel point il est motivé, engagé pour faire grandir L’Instinct Auto.