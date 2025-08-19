Derrière RM Performance, il y a une passion, un parcours, un nom : Rudy. Dès l’âge de 15 ans, il plonge dans l’univers automobile en intégrant le réseau Peugeot. Pendant neuf ans, il y forge une solide expérience, évoluant de technicien à conseiller technique. La mécanique le forme, l’électronique le passionne : il y découvre un terrain d’exploration sans fin. À 24 ans, fort de ses compétences et d’une volonté d’entreprendre affirmée, il ouvre son propre garage. Nous sommes en 2009, et RM Performance voit le jour sous l’enseigne 02 Programmation, avec une spécialisation claire : la reprogrammation moteur.

Autodidacte rigoureux, exigeant, presque obsessionnel du détail, Rudy optimise chaque moteur avec un souci de la perfection rare. Très vite, il se fait un nom dans le métier. Reconnu pour son expertise en électronique et sa capacité à diagnostiquer les pannes les plus complexes, il devient l’un des meilleurs reprogrammeurs du réseau national. Grâce à une communication efficace, notamment via les réseaux sociaux qu’il maîtrise à la perfection, il contribue à démocratiser la reprogrammation auprès du grand public. Son atelier attire alors des clients de toute la région, venus confier des véhicules toujours plus puissants, plus prestigieux, à un homme devenu une véritable référence dans le domaine.

Fort de cette notoriété grandissante, Rudy affine sans cesse son savoir-faire. RM Performance se spécialise progressivement dans le diagnostic électronique de haute précision, combinant expertise mécanique et maîtrise des systèmes embarqués. En parallèle, l’entreprise élargit son offre en intégrant des services complémentaires à forte valeur ajoutée : covering, entretien mécanique, révision, esthétique automobile et vente de pièces, service cartes grises Françaises et étrangères. Des prestations pensées dans le même esprit de rigueur et d’excellence. Chaque activité dispose de son propre espace dans un atelier méticuleusement organisé, où tout reflète l’exigence de son fondateur. L’outil de travail est irréprochable, l’accueil est soigné, et la qualité du service est au cœur de chaque interaction.

En 2017, fort de son indépendance et de sa réputation bien établie, Rudy choisit de mettre fin à son partenariat avec le réseau O2 Programmation pour poursuivre l’aventure RM Performance en toute autonomie. Une décision cohérente avec son évolution professionnelle, puisqu’il est également reconnu comme formateur national en reprogrammation et covering, référencé par France Travail. Un statut qui témoigne de la maîtrise et de la légitimité qu’il a su acquérir dans son domaine.

Toujours en quête de nouveaux défis, RM Performance se lance également dans l’importation de véhicules américains. Passionné par les muscle cars, Rudy sélectionne, contrôle et optimise des modèles emblématiques tels que Mustang ou Chevrolet Camaro, qu’il propose à la vente dans un stock constamment renouvelé de 10 à 12 véhicules. Ces voitures sont préparées avec le même soin que les véhicules clients, et toujours avec la promesse d’une qualité irréprochable.

L’entreprise, aujourd’hui composée de six collaborateurs — trois mécaniciens, un préparateur esthétique, une assistante et Rudy lui-même — repose sur une équipe soudée et compétente, qui partage la même vision du travail bien fait. Le suivi client est une priorité : transparence, écoute et fiabilité sont les maîtres-mots de l’expérience RM Performance.

En 2022, Rudy investit dans un nouveau local, moderne et fonctionnel, où chaque pôle est clairement identifié : reprogrammation, mécanique, esthétique. Un nouvel espace dédié à la présentation et la vente de véhicules premium est en cours d’aménagement, offrant de belles perspectives de développement. L’avenir de RM Performance s’inscrit dans la continuité de ses fondements : associer l’excellence technique à une passion inaltérable pour l’automobile, avec pour ambition de developper la vente de véhicules premium, tout en restant fidèle à son ADN de performance et de précision.

L’histoire de RM Performance continue de s’écrire… avec détermination, exigence et passion.