AUDI

Nouvelle entrée de gamme

Tout comme Volkswagen, il semblerait qu’Audi envisage également de construire un véhicule d’entrée de gamme qui serait bien évidemment électrique mais également produit en Allemagne. Il s’agit d’un véritable retournement de situation stratégique puisqu’Audi avait jusqu’alors privilégié les gros modèles haut-de-gamme et sportifs (façon Q8 e-Tron et autres RS eTron GT) et va donc chercher à séduire par l’entrée de gamme. Un choix audacieux alors que la marque aux anneaux a fermé son usine bruxelloise faute d’activité.

Externalisation de la production

Comment faire face aux droits de douane de l’administration américaine pour continuer à vendre sur un marché très important pour la marque allemande ? La maison mère d’Audi étudie la possibilité d’un transfert de production vers les Etats-Unis. Sachant qu’à l’heure actuelle la totalité de la gamme Audi est produite hors des USA, il s’agirait donc d’un choix qui permettrait de contourner les droits de douane prohibitifs tout en favorisant ce marché, le tout en favorisant la collaboration avec les Etats-Unis.

BMW

Voici la M2 Racing

La gamme M2 s’enrichit d’un nouveau modèle dédié à la piste. Avec un prix de 98,000 euros, un 4 cylindres 2,0 L sous le capot et une boîte auto à 7 rapports, il s’agit d’une entrée de gamme qui offre beaucoup de plaisir de conduite avec de faibles coûts d’exploitation. Il n’en reste pas moins que l’auto possède un kit aérodynamique assez prononcé (notamment si vous optez pour le coffre de lestage ou l’aileron arrière), ainsi que d’un intérieur adapté (cage de sécurité, extincteur etc...).

BMW Vision Driving Experience

Le constructeur munichois n’est pas avare de teasers, puisqu’il a présenté le concept Vision Driving Experience lors du salon automobile de Shanghai, un concept avec 18000 Nm de couple, le plus puissant jamais construit par BMW. Ce prototype particulièrement visible grâce à sa peinture auto-lumineuse qui se charge à la lumière du jour est une simple étude expérimentale sur la philosophie Neue Klasse. Décidément, la nouvelle plateforme sait se faire désirer, tandis que ce concept nous montre la voie technique et technologique prise par le groupe bavarois.

MERCEDES

La future berline AMG

Alors même que Porsche connaît quelques difficultés avec son Taycan, la future électrique développée par AMG s’approche à grand pas. Cette auto basée sur la plateforme AMG.EA a été développée comme une électrique et remplacera la très puissante AMG GT 4 portes. Les photos du prototype suggèrent que l’auto (dont le nom est encore inconnu à l’heure où nous écrivons ces lignes) possèdera bel et bien une configuration quatre portes et devrait s’inspirer un tant soit peu du concept Vision AMG.

Mercedes abandonne la fourgonnette

Difficile pour le constructeur d’Ingolstadt de faire le deuil de sa sportive emblématique tant la R8 a marqué l’histoire de la marque. Depuis 2024, aucun autre modèle semblable n’a pris le relais et personne ne semble réellement vouloir oublier l’Audi R8. Suffisant pour que des rumeurs se développent concernant une potentielle remplaçante à l’ère de l’hybridation moderne. Fini le bloc thermique puisque cette hypothétique héritière pourrait s’inspirer de la technologie hybride du cousin italien Lamborghini (qui fait partie du groupe Volkswagen, cela n’a échappé à personne). Reste à voir si la maison mère juge qu’il y a de la place pour ce type de remplaçante ?