L'essentiel... Une Audi e-Tron GT exclusive, La voiture BMW à hydrogène en 2028, La Mercedes AMG One bat son propre record !

AUDI

Une e-Tron GT exclusive

Avant la commercialisation du lifting de son électrique vedette, la marque aux anneaux souhaite célébrer son département de personnalisation avec une édition limitée à 299 exemplaires, l’e-Tron GT Exclusive Edition. Au programme nous avons un habitacle sur mesure, avec garnitures décoratives en bois d’eucalyptus et nombreux détails décoratifs. La personnalisation allant jusqu’au système d’info-divertissement avec éclairage d’ambiance assorti à l’auto et sa carrosserie Arabica Grey, couleurs contrastées et des jantes en alliage spécifiques et exclusives.

Nouveau feu stop sur le Q5

Ceci peut paraître anodin, mais les optiques sur un véhicule sont tout aussi importants que sa motorisation, d’autant plus qu’ils permettent de différencier en un coup d’œil le modèle. Le nouvel Audi Q5 (et SQ5) bénéficie notamment d’un feu-stop placé sur la vitre même du hayon, sous le feu-stop du spoiler de toit et beaucoup plus large que ce dernier. À l’arrière, les feux numériques OLED peuvent être personnalisés (symboles d’avertissement pour communiquer avec les autres utilisateurs de la route, par ex), tandis qu’à l’avant les phares Matrix LED sont proposés avec jusqu’à 8 signatures lumineuses.

BMW

La voiture à hydrogène en 2028

Tous les constructeurs sont à l’affût des nouvelles technologies afin de réduire leur impact carbone. BMW a décidé de se lancer dans l’hydrogène en s’associant au pionnier Toyota dans l’optique de lancer son premier véhicule à hydrogène en 2028. Le constructeur allemand a donc quatre ans pour développer ce nouveau véhicule, qui sera basé sur un modèle existant (probablement un SUV). BMW n’a pas donné davantage de détails, et nous ne savons donc pas si la plateforme CLAR sera utilisée ou bien s’ils ambitionnent d’utiliser la Neue Klasse, peut-être plus adaptée.

Peu de pistardes chez les M5

C’est non sans une certaine déception que le constructeur allemand a fait un constat amer : la grande majorité de leur clientèle n’utilise peu ou pas les produits de la division M sur circuit. Notamment chez la M5, critiquée pour son poids mais tout à fait capable. Pourtant, ces véhicules sont développés pour être efficaces sur circuit, où se dévoile tout leur potentiel. Mais les faits sont là, et la grande majorité des M5 ne sont pas utilisées de la sorte, probablement du fait de l’âge moyen du client M5, statistiquement plus âgé que le possesseur de M3 ou M4.

MERCEDES

L’AMG One bat son propre record

Le constructeur allemand ne laisse même pas le temps à la concurrence puisqu’il vient de battre son propre record au tour sur le mythique Nürburgring. C’est au volant de la supercar AMG One que le pilote Maro Engel est passé sous la barre des 6 min 30 en faisant mieux de six secondes que le précédent record, grâce à des conditions optimales et le mode de conduite “Race Plus” utilisant à merveille la technologie hybride. Avec 6 min 29 au tour, l’AMG One est le premier véhicule routier à passer sous la barre des 6:30 sur l’enfer vert.

Les pneus de l’AMG GT

Les pneumatiques sont un aspect souvent sous-estimé d’un véhicule et qui peut être à l’origine de bien des améliorations. Et pourtant, l’équipementier Michelin a passé plus de trois à développer les pneus de l’AMG GT (les Michelin Pilot Sport S 5), conçus sur mesure avec Mercedes. Alors que la voiture était également en phase de développement, Michelin a testé près d’une vingtaine de composés différents avant de trouver la recette parfaite et n’en retenant que trois, offrant le meilleur équilibre avec la meilleure tenue de route à la fois sur terrain sec et sur le mouillé.