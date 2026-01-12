Brad Pitt et futur modèle

C’est lors du GP de F1 de Las Vegas que l’acteur Brad Pitt, profitant de son aura automobile du fait de son dernier film “F1”, a présenté conjointement avec le pilote George Russell la future GT coupé 4 portes de la marque à l’étoile, un des modèles les plus attendus. Avec sa silhouette aérodynamique, l’auto sera une 100% électrique qui utilisera la nouvelle architecture AMG.EA, particulièrement performante. L’auto demeurait camouflée puisque la présentation officielle est prévue pour cette année.

La fin du 4 cylindres chez AMG ?

Quand bien même il s’agissait d’une prouesse technique sans précédent, l’arrivée du quatre cylindres chez Mercedes-AMG n’était pas du goût de tous, à commencer par les clients qui ne l’ont jamais plébiscité. Selon certaines sources internes, plusieurs modèles AMG équipés du 4 cylindres devraient arrêter leur commercialisation début 2026, et notamment la C63 AMG. L’hybridation n’est pas le problème, mais bien le nombre de cylindres. C’est pourquoi plusieurs rumeurs parlent d’un retour potentiel du V8 ou d’un V6 sur les véhicules AMG, couplés à une électrification.