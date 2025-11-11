Une X5 à hydrogène

Rares sont les constructeurs en cette période à investir dans l’hydrogène. Pourtant, le constructeur de Munich n’a jamais cessé d’y croire et souhaite donner sa chance à chaque approche de motorisation. Au point de préparer pour 2028 le BMW iX5 Hydrogen, dont les premières images camouflées sont sorties. Développé en partenariat avec Toyota, BMW met en avant un temps de ravitaillement inférieur à 4 minutes (similaire aux véhicules thermiques, donc). Première de son genre, l’auto se présente comme une alternative à l’électrique avec une production à grande échelle envisagée.

La berline reste séduisante

Si le segment des SUV semble dominer le monde, il a également mis à mal d’autres types de carrosseries comme les breaks ou les berlines. Pourtant, BMW ne voit pas les choses comme ça et considère que la berline sportive de taille moyenne reste le cœur de la marque. La gamme actuelle ne peut que donner raison à la marque munichoise (il y a des berlines sur presque chaque segment, de la Série 3 à la Série 7), d’autant plus qu’une berline électrique baptisée i3 est d’ores et déjà prévue.