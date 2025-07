AUDI

Audi S5 Avant par ABT

De toute évidence, le préparateur allemand spécialiste du groupe Volkswagen ne chôme pas. Après sa version restomod Audi Quattro, voici que la nouvelle S5 Avant a été modifiée avec un kit discret mais efficace (châssis abaissé, aileron arrière ou encore front splitter...). Pour environ 15,000 euros, votre auto va gagner en puissance de façon contenue et élégante. Aussi, cette ABT Audi S5 Avant passe à 440 chevaux et 600 Nm, de quoi rendre le break encore plus réactif qu’initialement.

Nouvelle e-Tron GT Quattro

La marque aux anneaux a récemment dévoilé un nouveau modèle servant de nouvelle entrée de gamme à sa famille électrique, l’Audi e-Tron GT Quattro. Disponible à partir de 108,000 euros, l’auto ne développe “que” 504 chevaux. En revanche, l’auto possède non seulement une recharge plus rapide (jusqu’à 320 kW) mais aussi et surtout une autonomie en forte hausse par rapport aux précédentes versions plus puissantes (jusqu’à 622 km !). Aussi, la nouvelle e-Tron GT Quattro est disponible avec une transmission intégrale.

BMW

L’exclusivité du marché

La plupart du temps, les éditions exclusives développées par les constructeurs sont de véritables pépites pour les collectionneurs qui se les arrachent. Plébiscitées, elles représentent également une manne financière, et BMW l’a bien compris. C’est pourquoi la marque allemande a décidé de continuer à produire ces éditions spéciales en nombre limité, tout en les adaptant au marché où elles seront exclusivement commercialisées. Nous pouvons par exemple citer chez nous la BMW M4 Coupé Tour Auto, limitée à 5 exemplaires et exclusive au marché français.

La fin des supercars ?

Le constructeur munichois est rentré dans une ère dans laquelle produire une nouvelle super sportive n’est pas une priorité. Pourtant, l’image de marque n’en pâtirait pas, bien au contraire. Qui se souvient de la mythique M1, ou encore du projet de renaissance finalement avorté ? C’est au grand dam des fans de supercar que BMW préfère se concentrer sur d’autres projets (comme les éditions spéciales ou l’arrivée de la plateforme Neue Klasse). Toutefois, dans un monde en pleine transition, est-ce que les fans de BMW auraient réellement plébiscité une supercar électrique ?

MERCEDES

Le GLC arrive bientôt !

Le constructeur à l’étoile est en train de procéder à un remaniement de sa gamme et à des modifications esthétiques afin que les électriques et les thermiques se ressemblent. C’est d’ailleurs un détail frappant des images de test de la future GLC, censée arriver en septembre 2025. Non seulement le badge EQ a définitivement été abandonné par Mercedes-Benz, mais la remplaçante de la Mercedes EQC sera le premier SUV à reposer sur la nouvelle plateforme MB-EA à architecture 800V.

La recharge intelligente

Depuis que les véhicules électriques ont pris une place importante dans le marché, autonomie et recharge deviennent essentielles. En ce qui concerne la recharge, Mercedes-Benz s’est allié avec l’entreprise The Mobility House pour proposer un service de recharge intelligente bidirectionnelle (qui sera lancé avec la nouvelle CLA). Ce faisant, la gestion de l’énergie et du réseau énergétique serait optimisée avec une communication intelligente entre le véhicule et ledit réseau, assurant une électromobilité plus stable et durable.