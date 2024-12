Les news... La Supra perdure, Une Phantom pour Goldfinger, La CX-75 revient !

La Supra perdure

À l’épreuve du temps

Alors qu’il semblerait que les vicissitudes de la vie et du contexte actuel aient eu raison de la BMW Z4, sa cousine nippone la Toyota Supra va probablement perdurer. On ne tue pas un mythe après son grand retour dans le monde automobile suite à près de deux décennies d’absence. En revanche, la Supra va se métamorphoser selon certains responsables de Toyota, pour qui il n’est pas question d’abandonner la marque Supra. Une façon moderne et élégante de garder ce nom iconique afin de le faire durer dans le temps, probablement sous une forme nouvelle.

Une Phantom pour Goldfinger

James Bond est jaloux

Même si l’agent secret anglais a droit à ses éditions spéciales par Aston Martin, un autre constructeur anglais vient de dévoiler un modèle inspiré de cet univers, mais qui serait davantage destiné à son némésis Goldfinger. Cette Rolls Royce Phantom de 8ème génération bardée de garnitures dorées (et même d’un véritable lingot d’or 18 carats caché dans un compartiment secret) a nécessité trois ans de travail afin de proposer une interprétation moderne de la Phantom III du film Goldfinger (version 1937). Reconnaissable à sa teinte bi-ton, ce modèle unique a de quoi générer des rêves dorés !

Le coup de maître de RML Group

Une 911 monstrueuse

Une Porsche 911 de 900 chevaux et 1000 Nm de couple, répondant au nom barbare de P39 40th SE (Special Edition), ça vous parle ? La société anglaise RML Group a développé ce monstre sur roues sur base de Porsche 911 type 992 Turbo S et aux faux airs de Porsche 911 GT1 (notamment à l’arrière avec un aileron massif). Au programme : aérodynamisme actif, bloc moteur retravaillé et maintes améliorations. De quoi imaginer des performances au rendez-vous. RML Group est connu notamment pour avoir développé la démoniaque Vulcan homologuée route ou encore le plus sage Nissan Juke-R.

375 km/h pour la ZR1

L’américaine la plus véloce

Encore une fois, la dernière-née de Chevrolet fait parler d’elle pour les bonnes raisons. Non pas pour son magistral bloc V8 dépassant les 1000 chevaux, mais pour ses performances sur un anneau de vitesse ! En effet, la ZR1 bardée d’un drapeau américain sur le capot est devenue la voiture de série américaine (excluant donc la Hennessey Venom) la plus rapide de l’histoire après avoir atteint une vitesse de pointe de 375 km/h sur piste d’essai, avec le PDG de General Motors au volant ! Le grand spectacle à l’américaine, incarnant le perpétuel dépassement des limites.

Le dilemme de Porsche

Tiraillé entre l’électrique et le thermique

La plupart des constructeurs automobiles ont joué le jeu de l’électrification, même chez les marques premium comme Porsche où les dirigeants affichaient de fortes ambitions. Mais les faits sont là : la clientèle de la marque allemande ne partage pas nécessairement cet engouement avec la même intensité. En effet, la transition vers l’électrique, quoiqu’encourageante, n’est pas à la hauteur des investissements et des espoirs de Porsche qui décide donc de reprendre la recherche en matière de blocs moteurs thermiques. Peut-être afin de les transposer sur une architecture électrique ?

Radford Motors : la fin ?

Une tumultueuse aventure

Relancer un nom n’est pas chose aisée, et les investisseurs de Radford Motors le savent. Malgré le soutien médiatique de l’ancien pilote de F1 Jenson Button, la société anglaise fait l’objet d’une restructuration, trois ans seulement après sa création. Les dirigeants gardent néanmoins l’espoir de nouveaux soutiens et investissements afin de produire leur unique modèle : la Type 62-2. Sur base de Lotus Evora, cette petite sportive aux allures de voiture de course était séduisante, et a même participé à Pikes Peak avec une déclinaison axée performance.

Bugatti : le cabriolet le plus rapide

La Mistral s’envole

La marque de Molsheim est coutumière du fait et collectionne les records de vitesse. Cette fois-ci, c’est la Bugatti Mistral qui vient d’atteindre la vitesse de 453,9 km/h sur une piste d’essai avec le pilote-essayeur Andy Wallace au volant (et en présence du propriétaire, qui a gentiment “prêté” sa voiture pour l’essai). En d’autres termes, il s’agit de la voiture cabriolet la plus rapide du monde, dont le prix de l’exemplaire susvisé atteindrait les 15 millions d’euros du fait des éléments de personnalisation rappelant la livrée bicolore des Bugatti ayant battu les records de vitesse... mais aussi du fait de l’aura du record.

La CX-75 revient !

En version homologuée

Jaguar doit se mordre les doigts de ne jamais avoir commercialisé son concept CX-75. Créé pour les besoins du film de James Bond, ce concept incroyable au V8 Jaguar tonitruant a suscité beaucoup d’intérêt de la part des collectionneurs. Mais le constructeur ne se lancera jamais, le monde devant se contenter des 7 exemplaires créés pour le film. Et pour la première fois de son existence, la Jaguar CX-75 a été homologuée pour la route par la société de son designer et créateur, Ian Callum. L’auto a été modernisée, notamment son intérieur, pour l’adapter aux besoins contemporains (Apple CarPlay et tutti quanti).

Chez Volkswagen, c’est la crise

Les emplois et les usines menacés

Le groupe allemand connaît des difficultés suffisamment importantes dues à une forte baisse d’activité pour pousser les dirigeants à prendre des mesures draconiennes. En effet, Volkswagen envisage de fermer certaines usines et certaines sources parlent même de délocalisation, véritable sacrilège au pays de l’automobile. Aussi, le groupe compte supprimer des dizaines de milliers de postes. Et ceux qui garderaient leur emploi pourraient être concernés par des baisses et gel de salaires. Des lendemains moroses chez nos amis allemands.

Sonderwunsch 911 Dakar

La dernière de son espèce ?

La marque de Stuttgart vient de dévoiler le dernier des 2500 exemplaires de sa baroudeuse 911 Dakar, qui porte le doux nom de Porsche 911 Dakar Sonderwunsch. Ce dernier mot correspond au programme de personnalisation ultime de Porsche, et cela se ressent tant le modèle est unique, rappelant la Porsche victorieuse en 1984 du Paris-Dakar. On dénote un triple coloris (du jaune Signal au bleu Genziana en passant par le bleu Lampedusa) que l’on retrouve dans l’habitacle, bardé de lettrages et éléments décoratifs de très bon goût (comme le logo Sonderwunsch projeté au sol).