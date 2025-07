La Quattro par ABT

Le mythe moderne

Dans le cadre d’une soirée mettant en avant ses nouveaux modèles, le célèbre préparateur allemand ABT donne une seconde vie à la mythique Audi Sport Quattro. Et c’est un projet restomod véritablement réussi ! ABT a réussi à conserver la ligne tout en musclant davantage l’auto : plus large et plus musclée que sur la Groupe B des années 80. De plus, l’auto passe à 530 chevaux grâce au bloc 5 cylindres emprunté à la RS3. Seuls trente exemplaires seront construits, et tous pourront être modifiés dans les moindres détails par le client.

Lotus rend hommage

Jim Clark à l’honneur

Avec la présentation d’une édition spéciale pour l’Emira, on pourrait croire que Lotus cherche à attirer la clientèle pour vendre sa thermique. Toutefois, il s’agit davantage d’un hommage réussi au pilote britannique Jim Clark, véritable trublion des circuits dans les années 60. La Lotus Emira Clark Edition s’inspire de la Lotus Type 38 et reprend sa livrée vert et jaune ainsi que le style graphique emblématique des Lotus d’antan. Véritable ode moderne au passé, Lotus ne compte produire que 60 exemplaires de son auto au V6 bien perché.

Koenigsegg Jesko

Encore des records

Alors même que le constructeur suédois semblait désintéressé par la vitesse ces derniers temps, il semblerait que ce ne soit plus le cas puisque la Koenigsegg Jesko Absolut continue d’enchaîner les records. Comme par exemple, la vitesse de pointe la plus haute enregistrée sur une distance d’un demi-mile (359,83 km/h), ce qui lui permet de devancer de peu la fulgurante Nevera de Rimac. La vitesse, la performance et par extension les records font partie de l’ADN de Koenigsegg, et les prochains exploits ne sont jamais bien loin.

La Mustang GTD pousse

Toujours plus loin

Si vous aviez encore des réserves, voici une nouvelle preuve que les américaines ne sont pas faites que pour les lignes droites. La Ford Mustang GTD devient la voiture américaine la plus rapide sur les 20 km de la Nordschleife et ses multiples virages. Ce faisant, la Mustang bat son propre record de cinq secondes. La prouesse est avant tout technique, avec de légères améliorations sur le châssis et le groupe motopropulseur. Preuve que la quête de la perfection n’est jamais vraiment derrière nous, et le constructeur à l’ovale bleu est toujours prêt à se surpasser.

Au revoir, Peugeot 508

Une fin discrète

On s’y attendait et cela semblait inéluctable, mais la fin des berlines au sein de la gamme du constructeur au lion s’est déroulée dans l’ombre, sans véritable bang de fin de carrière. Peugeot ne commercialise plus sa célèbre berline de façon officielle, victime du désintérêt général pour ce type de carrosserie. La Peugeot 508 de seconde génération était donc probablement la dernière berline du constructeur français, qui ne se vendait que très peu et ne proposait déjà plus que des versions hybrides.

La Valhalla devient publique

Sortie dynamique à Monaco

Après de nombreuses années de développement et d’incertitudes sur sa faisabilité, le projet Valhalla est désormais une réalité, et Aston Martin ne peut plus faire marche arrière sur son 1er véhicule à moteur central. La version définitive de la sportive anglaise aux 999 exemplaires a été présentée de façon dynamique par Fernando Alonso en marge du GP de Formule 1 à Monaco. Un endroit idyllique et idéal, qui permet de mettre en exergue le lien entre la supercar et l’écurie de Formule 1 dont dérivent un bon nombre de technologies utilisées.

Bugatti en Amérique

Showroom à Washington

La marque française étend sa griffe sur le continent américain avec l’ouverture d’un nouveau showroom à Washington, l’antre du pouvoir outre-Atlantique. Cet écrin du savoir-faire de La Marque accueille une Bugatti Tourbillon, la dernière-née au prix de vente de 3,8 millions d’euros et un V16 développant 1800 chevaux. Le choix de ce lieu n’est pas une grande surprise lorsque l’on sait que les Etats-Unis sont probablement le plus grand marché de Bugatti, en plus d’être une place stratégique du continent américain.

La Glickenhaus devient réalité !

De la piste à la route

La marque lancée par l’américain Jim Glickenhaus dévoile son premier véhicule homologué pour la route. Habitué des circuits et des challenges, le riche américain avait pour ambition de concurrencer Ferrari depuis de nombreuses années, et notamment sur le terrain de l’endurance. Depuis ses nombreuses et honorables participations au WEC, la version routière de sa voiture de course est là : SCG 007s. Basée sur la version LMH, elle développe 1000 chevaux grâce à un V8 de 6,2 L, et se voit modifiée pour améliorer l’habitabilité au quotidien : climatisation, portes hydrauliques, et confort amélioré.

Zagato revisite la 8C

La 8C Doppiacoda

Le carrossier Zagato nous a toujours habitué à des créations originales et particulièrement élégantes. Présentée à la Villa d’Este, la 8C Doppiacoda, sur base d’Alfa Romeo 8C ne déroge pas à la règle. Ce modèle unique a non seulement pour base l’un des modèles les plus beaux dans l’histoire du Biscione, mais s’inspire en plus des autres modèles mythiques de la marque. La face avant évolue peu si ce n’est cette nouvelle calandre plus prononcée, tandis que l’arrière allongé à double queue, tout en rondeurs, fait office de carte de visite du savoir-faire. On retrouve également la célèbre double-bosse Zagato sur le toit du véhicule.

Du Mans aux circuits !

Valkyrie LM

Le grand retour d’Aston Martin en endurance dans la catégorie reine depuis la victoire de la DBR1 en 1959 a eu lieu en 2025 avec la première participation aux 24 Heures du Mans version 2025, une course que la marque anglaise ne connaît que trop bien.Aston Martin dévoile parallèlement la Valkyrie LM, une pistarde pour le circuit dérivée de la voiture de course, mais adaptée aux riches clients pour une expérience intense et maîtrisable. Parallèlement sont prévues des journées track-days, sur le format du programme XX de Ferrari, ou encore du programme Vulcan d’Aston Martin.