Les news... Koenigsegg bat son record, Bugatti victime de fake news, Flavio Briatore revient en F1 !

Une Jesko prend feu

Interdiction de conduire

Lors d’un voyage en Grèce, un malheureux propriétaire de Koenigsegg Jesko a assisté impuissant à son véhicule dévoré par les flammes sur l’autoroute, peu de temps après avoir quitté son hôtel dans le cadre d’un rallye. La marque suédoise s’est rapidement saisi de l’affaire et a conseillé à tous les autres propriétaires de Jesko ayant été livrés de ne pas conduire leur auto en attente des résultats de l’enquête, par mesure de sécurité. Une mauvaise nouvelle pour les propriétaires de ce bolide de 1600 chevaux coûtant plusieurs millions d’euros.

La voiture la plus chère vendue en ligne

C’est une Lamborghini Veneno

L’influenceuse automobile SupercarBlondie a depuis peu lancé sa plateforme d’enchères en ligne dédiée aux supercars et hypercars. Et sa société SBX Cars vient de vendre la voiture la plus chère en ligne pour un prix de 5,6 millions d’euros. Cette Lamborghini Veneno roadster noire matte aux accents verts est un des neuf exemplaires construits par la marque italienne, et a notamment appartenu à un membre de la famille royale saoudienne. La vente de ce genre d’autos ultra rare est toujours une petite fête, ainsi que l’occasion de prendre la température du marché pour ce genre de véhicules. Et le marché en ligne semble bouillant !

Livrées bien connues pour la MC20

Copies de la MC12

De par son nom, la toute dernière Maserati MC20 porte un lourd héritage : celui qui fait référence à la mythique et majestueuse MC12 et son V12. Maserati a récemment dévoilé deux livrées pour sa petite sportive, inspirées d’une part de la MC12 de route (et sa légendaire livrée biton blanche et bleue) et d’autre part de la MC12 GT1 Vitaphone (avec sa livrée noire et bleu turquoise). Maserati ne compte produire que 20 exemplaires de chaque auto, afin de célébrer le 20ème anniversaire de la marque au trident à la course automobile.

Bugatti victime de fake news

La Tourbillon de Zelensky

Le groupe Car Lovers a été obligé de démentir une rumeur née sur internet selon laquelle Olena Zelensky, la femme du président ukrainien, aurait commandé une Bugatti Tourbillon auprès de la concession parisienne de la marque. Selon la propagande russe générée par intelligence artificielle, la voiture aurait été achetée quelques semaines avant la divulgation officielle, et une fausse facture a également été montrée. Bugatti Paris pousse à une vigilance accrue et a porté plainte contre cette fake news, qui met en relief la désinformation continue sur les réseaux sociaux.

Flavio Briatore revient en F1 !

Et chez Alpine

Figure controversée de la Formule 1, Flavio Briatore fait son grand retour dans la discipline reine après plus de 14 ans d’absence. L’italien a été nommé au sein de l’écurie Alpine directement par Luca de Meo en qualité de conseiller exécutif. Briatore est notamment connu pour son rôle dans le Crashgate en 2008, avec un accident volontaire entraînant la victoire de Fernando Alonso, alors pilote chez... Renault ! L’italien avait réussi à retourner la décision d’exclusion à vie en Formule 1 par les instances de la FIA, mais avait tout de même été licencié par Renault.

Koenigsegg bat son record

Jesko Absolut

Alors que la marque est dans la tourmente suite à l’incendie d’un exemplaire client, Koenigsegg annonce un nouveau record, celui du 0 à 400 km/h à 0. Il n’aura fallu que 27,83 secondes à la Jesko Absolut pour l’exercice (-0,98 secondes par rapport à une Regera). Ce modèle s’affranchit du gigantesque aileron pour favoriser la vitesse en ligne droite, et roule à l’E85. C’est le pilote d’usine Markus Lundh qui a effectué tous les essais donnant lieu aux records (en effet, la Jesko Absolut est également l’auto de série la plus rapide à franchir les 400 km/h).

Porsche 935 by Lanzante

La route leur appartient

Le préparateur Lanzante est connu pour ses nombreuses préparations ultra puissantes mais également pour avoir le don de transformer des véhicules initialement destinés au circuit en des versions routières. La dernière en date est une des 77 Porsche 935, à qui il aura fallu 18 mois de restauration pour rendre l’homologation possible. Deux exemplaires ont été construits, avec des livrées Marlboro et Martini, et se voient désormais équipés de phares. L’histoire ne raconte pas si Lanzante a touché aux 700 chevaux délivrés par le flat-six turbo. Une chose est sûre : la route appartient désormais à ces titans.

Une 355 en carbone

Le resto-mod ultime

La société de restauration Evoluto Automobili a jeté son dévolu sur une icône des années 90, la Ferrari 355. La philosophie est simple : améliorer l’expérience de conduite, qui était pourtant déjà viscérale. Au programme Evoluto Automobili a retravaillé le châssis, le système de freinage, changé la carrosserie en y ajoutant du carbone à profusion, et retoqué le moteur V8 qui développe désormais 420 chevaux (contre 375 auparavant). Quant à l’intérieur des 55 modèles, il se veut fidèle à l’original tout en étant modernisé avec l’utilisation de fibre de carbone et alcantara. Un résultat assez bluffant.

La Venom F5

Trop rapide pour son bien ?

Les mordus de vitesse ne sont jamais satisfaits et cherchent toujours à aller plus loin. John Hennessey fait partie de cette catégorie de rêveurs, passionnés par la vitesse. Dans le cadre d’un énième essai en Floride, la Venom F5 a subi une avarie à plus de 400 km/h, entraînant un accident sans gravité pour le pilote. Hennessey testait une nouvelle configuration aérodynamique sur sa voiture de 1800 chevaux sur l’immense piste du Kennedy Space Center, et compte bien tirer des leçons de cette mésaventure pour qu’elle ne se reproduise plus à l’avenir.

Koenigsegg Chimera

Elle porte bien son nom

Le constructeur suédois a récemment dévoilé un modèle singulier, qui ne fait partie d’aucune gamme particulière. En effet, la Chimera est un condensé de modèles Koenigsegg existants, empruntant de la technologie ou des éléments à chacun. Construite pour le président de la FIA, cette chimère des temps modernes est basée sur une Agera RS mais développe 1600 chevaux grâce à un groupe motopropulseur fonctionnant à l’E85. L’auto est plus légère qu’une Jesko et emprunte la boîte manuelle six rapports de la CC850, ainsi que des palettes au volant.