Les news électriques... Une FIAT 500 Hybride, Volkswagen et Xpeng s’associent, Des voies réservées aux VE ?

Une FIAT 500 Hybride

Son nom ? Torino

Créée à Turin en 1936, la FIAT 500 s’apprête à lancer une nouvelle version rendant hommage à sa ville de naissance. Après sa quatrième génération (disponible uniquement en électrique pour le moment), FIAT souhaite nous présenter une version hybride de la petite citadine, dont le nom sera FIAT 500 Torino. Cette hybridation devrait permettre une baisse des prix par rapport à la Fiat 500e, tout en élargissant la gamme et en s’adaptant au marché (qui semble plus réfractaire aux VE qu’auparavant). Le constructeur italien est resté discret quant aux spécifications techniques de ce futur modèle.

Xiaomi SU7 Ultra

Une bombe électrique

Présentée il y a quelques mois, la supercar chinoise de Xiaomi vient de dévoiler le prototype d’une version encore plus extrême, la SU7 Ultra. Avec un look de voiture de course, l’auto revendique de très belles statistiques : trois moteurs électriques développant jusqu’à 1548 chevaux de puissance cumulée, un poids de 1900 kg, un 0 à 100 km/h en 1,97 secondes mais également 2145 kg d’appui aérodynamique grâce à l’utilisation (entre autres) d’un gigantesque aileron fixe à l’arrière. Une sacrée bestiole sur le papier, qui doit encore passer le stade de la commercialisation et de l’homologation pour peut-être venir inquiéter la Porsche Taycan GT Turbo...

Porsche ralentit également

Objectifs en baisse

Ce qui semblait être une tendance semble se confirmer : les véhicules électriques ont du mal à se faire une place pérenne dans le paysage automobile européen, malgré le forcing des instances européennes. En effet, le marché ne semble pas suivre les objectifs posés par les constructeurs, beaucoup trop ambitieux. Chez Porsche également, malgré le succès de la Taycan, la transition vers les électriques est beaucoup plus lente que prévue et dépendra notamment de la demande et des progrès en matière d’électromobilité. Chez Porsche, le programme ne change pourtant pas, mais il s’allonge dans le temps.

Des voies réservées aux VE ?

BMW milite pour ça

Décidément, beaucoup de choses sont faites sous le giron européen exclusivement pour les véhicules électriques (VE) afin de faciliter la transition, comme les aides à l’achat. Mais afin d’accélérer le processus, BMW propose des voies réservées aux véhicules électriques sur les grands axes routiers (autoroute notamment) ainsi que des places de stationnement gratuites. De quoi inciter les utilisateurs à sauter le pas ? La France propose déjà des voies de covoiturage mais une chose est certaine, il sera difficile de contrôler la bonne utilisation de ces axes qui sont parfois très empruntés (comme lors des vacances d’été).

Xiaomi veut de la discipline

Pas de mauvais conducteurs !

Le constructeur chinois ne se contente pas de commercialiser des véhicules électriques à vocation sportive et particulièrement puissants (comment oublier les 1500 chevaux de la SU7 Ultra?), mais fait preuve de discipline envers ses clients. En effet, Xiaomi souhaite que ses clients soient formés dans le cadre d’un stage de pilotage avancé, pour mieux découvrir la voiture dans son ensemble. L’initiative est noble et compréhensible : on ne met pas un millier de chevaux entre toutes les mains, d’autant plus que le comportement d’une électrique nécessite un temps d’adaptation, du fait du couple instantané notamment.

Volkswagen et Xpeng s’associent

Une plateforme en vue

Les partenariats et différentes formes de collaboration entre constructeurs pullulent ces derniers temps, notamment afin d’optimiser les coûts de production et de recherche. Quand bien même l’Europe voit d’un mauvais œil l’arrivée de véhicules chinois, les constructeurs européens n’ont aucun problème pour travailler ensemble. Ainsi, Volkswagen et Xpeng vont collaborer pour développer une architecture électrique commune, dérivée de la plateforme MEB. Les différents pôles de recherche seront en Chine, et le fruit de cet accord sera destiné au marché chinois.

La supercar BYD impressionne

Elle roule très vite

Le constructeur chinois de véhicules électriques BYD possède un volume de production important, mais veut également se lancer dans la supercar avec sa Yangwang U9 de 1305 chevaux. Cette dernière aurait atteint jusqu’à 375 km/h lors d’essais sur anneau de vitesse, dépassant allègrement les prévisions du constructeur (+50 km/h de différence tout de même). Avec de pareilles armes, pourquoi ne pas viser le Nürburgring et détrôner la Nevera de Rimac ? C’est peut-être pour cela que deux Yangwang U9 ont été aperçues en Allemagne en train d’effectuer des tests.

La Corée du Sud craint la voiture électrique

Les incendies à blâmer

Le pays asiatique est en proie à une méfiance extrême vis à vis des véhicules électriques, après que trois véhicules de marques différentes ont subi des incendies. Le souci n’est pas tant le nombre de cas que la gravité de ces incendies (l’un d’entre eux a détruit plus d’une centaine de véhicules dans le parking), notamment la difficulté et le temps nécessaire pour éteindre un feu d’une voiture électrique. Le gouvernement a pris des mesures réactives (comme la limite de charge maximale), mais pas sûr que cela règle le problème ni fasse baisser la méfiance des sud-coréens face à la réalité d’un feu de batterie.

Des voitures de police électriques ?

Destinées aux courses-poursuites

La police américaine est confrontée à une situation que nous connaissons un peu moins en Europe : la course-poursuite de délinquants. Et dans cet exercice, peu de choses font mieux qu’un véhicule électrique, avec une puissance et un couple immédiatement disponible. Les VE sont donc le meilleur choix pour poursuivre les criminels, qui eux-mêmes privilégient ce type de véhicule. Aussi, opter pour des VE pour la police américaine est également un choix financier, puisque les coûts d’approvisionnement et d’exploitation sont beaucoup plus faibles qu’avec des flottes thermiques.

Nouveau retard chez Volkswagen

Le Projet Trinity repoussé

Le groupe allemand est particulièrement réaliste et adapte sa stratégie au fur et à mesure selon le marché et les difficultés de production. Le dernier projet en date à connaître un gros retard est le “Projet Trinity”. Initialement prévu pour 2026, ce SUV compact 100% électrique annoncé comme un produit avant-gardiste pour Volkswagen avait été retardé à 2028, et désormais se voit reporté à 2030 ! De toute évidence la marque allemande ne souhaite pas mettre la charrue avant les bœufs et préfère prendre son temps pour que son futur modèle arrive dans les meilleures conditions, utilisant la meilleure technologie et sur le marché le plus accueillant.