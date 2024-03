Les news électriques... Pas de bourse pour Ampere, Chaises musicales chez Volkswagen, Hyundai Ioniq 5 sur le Ring.

Pas de bourse pour Ampere

Financement interne privilégié

Les dirigeants du groupe Renault ont décidé de manière pragmatique d’annuler l’introduction en bourse de leur division électrique, baptisée AMPERE. Initialement prévue début 2024, les conditions géopolitiques actuelles ne sont pas idéales selon la marque, pas plus que les complexités du marché. Luca de Meo estime que l’autofinancement est pour l’heure suffisant, en accord avec le plan stratégique Renaulution. Une décision qui se comprend, compte tenu des très bons résultats du groupe Renault, qui devrait continuer à financer Ampere jusqu’à l’équilibre financier, prévu pour 2025.

Lotus Emira : déjà remplacée ?

Une sportive électrique

Lancée en 2022, la Lotus Emira est la dernière sportive thermique du constructeur. Considérée comme la dernière vraie Lotus, il semblerait que la marque envisage déjà la suite, avec une remplaçante 100% électrique répondant au nom de code Type 135. Ce prototype devrait théoriquement être construit en Angleterre avec la plateforme LEVA (Lightweight Electric Vehicle Architecture) et serait 37% plus léger que l’Emira (sans compter la batterie, soit de 66 kWh soit 99 kWh...). Mais patience, car la commercialisation n’est pas prévue avant 2027 !

Chaises musicales chez Volkswagen

Une Golf contre une ID3 ?

Les gammes des constructeurs évoluent sans cesse, au fur et à mesure des besoins, des succès et des échecs. Récemment, l’e-Golf a été remplacée par l’ID3. Est-ce à dire que ce dernier modèle coexistera avec la future neuvième génération de la Golf que l’on sait d’ores et déjà 100% électrique ? Rien n’est moins sûr. Il semblerait que la Golf remplacerait l’ID3 à sa sortie, la gamme Volkswagen ne pouvant pas se permettre d’avoir deux véhicules électriques similaires sur un même segment. Tout du moins, pas sur le long terme, mais les deux pourraient coexister temporairement.

Officiel : Abarth 600e

Un scorpion extrême

La marque FIAT a dévoilé la première image officielle du nouveau Abarth 600e dans une photo digitale la mettant en scène en plein dérapage dans une ambiance pleine de fumée de pneus, après plusieurs images officieuses ayant fuité sur internet. On remarque un béquet de toit sur la partie arrière ainsi que la nouvelle couleur “Hypnotic Purple”. Amusant lorsque l’on sait que seul l’essieu avant est équipé d’une transmission, sans pour autant douter des capacités dynamiques de cette Abarth ! Quoiqu’il en soit, le crossover urbain radicalisé devrait abriter 240 chevaux, et posséder une silhouette plus musclée et élargie.

Davantage d’hybride pour JLR

Changement de stratégie à mi-chemin

Le groupe JLR (Jaguar Land Rover) était un des premiers constructeurs à annoncer une stratégie tout-électrique en 2021, en mettant le paquet sur la recherche et le développement. Mais les circonstances actuelles ont fait évoluer les plans du PDG Adrian Mardell. Face à une demande en baisse et la fin progressive des aides, le groupe souhaite davantage se concentrer sur les hybrides-rechargeables, sans pour autant abandonner son objectif final : l’électrique. En ce sens, JLR ne lancera que 4 modèles d’ici 2026 (et non 6 comme prévu), avec leur 1er SUV 100% électrique d’ici fin 2024.

Le Taycan, nouveau record

Roi des ventes

Ce n’est pas de la Nordschleife dont il est question mais bien de volumes de vente. Le Porsche Taycan atteint un nouveau record de vente fin 2023. Ceci comprend toutes les déclinaisons de la berline électrique allemande, qui connaît un véritable rebond. Ce sont plus de 40,000 unités qui se sont vendues dans le monde l’année dernière, représentant plus de 16% des ventes totales de Porsche. Il y a fort à parier qu’avec son restylage réussi et l’arrivée du Macan électrique, cette part de marché va continuer à augmenter, ou à minima se stabiliser.

Rivian R2

Le sauveur ?

La marque Rivian va présenter son prochain modèle en mars, pour une commercialisation en 2026. Baptisé R2 et teasé dans une vidéo avec sa signature lumineuse (identique en tous points à la précédente ceci dit au passage), il devrait en théorie être moins onéreux que le précédent modèle R1. Pour l’heure, Rivian n’est pas rentable et perd beaucoup d’argent et mise sur ce modèle plus abordable pour relancer la production et faire du volume. Toutefois, n’oublions pas que c’est la trajectoire qu’a connu Tesla pendant de nombreuses années avant d’atteindre la rentabilité.

Hyundai Ioniq 5 sur le Ring

Rapide comme une BMW C2 CS

Alors certes, lorsque l’on vous parle performances sur la mythique Nordschleife on n’imagine pas forcément un véhicule électrique. Pourtant, malgré leur poids certains d’entre eux affichent des performances impressionnantes, comme la Hyundai Ioniq 5, un crossover qui rivalise avec des coupés sportifs thermiques. Cette auto a été construite pour s’attaquer aux virages et respirer le dynamisme, ce qui est parfait pour rouler sur le Nürburgring. Rien d’étonnant lorsqu’on apprend qu’elle a bouclé un tour en 7 minutes et 45 secondes, soit aussi rapidement qu’une BMW M2 CS.

Jeep Wagoneer EV

Premier EV pour les USA

La marque Jeep a confirmé que son premier véhicule électrique destiné au marché américain serait un Jeep Wagoneer S (suivi des marchés clés du monde entier). Prévu pour cette année dans le cadre de la refonte de la gamme Jeep, l’auto guidée par l’efficacité aérodynamique sera équipée de série de la transmission intégrale maison 4xe. Avec l’unique image officielle on repère l’iconique calandre Jeep, rétroéclairée avec des LED. Sans trop donner d’informations supplémentaires, Jeep annonce d’ores et déjà 600 chevaux cumulés et un 0 à 100 km/h en 3,5 secondes.