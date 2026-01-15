Record pour la Gordon Murray S1 LM

Le marché la valide à 20 millions !

Le premier exemplaire de la Gordon Murray S1 LM est une réussie à bien des niveaux. Qu’il s’agisse de la personnification du combat contre le cancer de son créateur Gordon Murray, ou encore du pinacle de l’automobile moderne avec son V12 de 700 chevaux pour 955 kg. Une chose est sûre : le modèle vendu aux enchères à Las Vegas en marge du GP de F1 a atteint un prix record de 20,6 millions de dollars. Le marché en a décidé ainsi : la marque de Gordon Murray va connaître le même chemin que l’iconique McLaren F1, entre prix affolants et performances outrancières.

Retour au Rallye pour Lancia

Une année 2026 chargée

Pour relancer la marque italienne, Stellantis revient aux basiques de Lancia et à ce qui a fait sa renommée : le rallye et ses 11 titres mondiaux. Lancia revient officiellement dans le championnat du monde des rallyes FIA dans la catégorie WRC2 dès 2026 avec un nouveau modèle : l’Ypsilon Rally2 HF Integrale. Parallèlement, Lancia va développer une nouvelle gamme HF haute-performance axée sur la route et issue des technologies de course, avec le vaisseau-amiral Gamma prévu pour l’été 2026.

Records pour les supercars

Des prix mirobolants

En marge du dernier GP de Formule 1 à Abu Dhabi, la maison RM Sotheby’s organisait une vente aux enchères avec plusieurs lots très intéressants. Parmi eux, la Pagani Zonda Riviera qui s’est vendue à 10 millions de dollars. Mais le clou du spectacle était tout de même la McLaren F1 chassis 14. L’auto a appartenu au sultan du Brunei, et c’est l’une des 8 au monde possédant le kit HDK. Son prix ? 25,3 millions de dollars. Ce qui en fait la McLaren F1 la plus chère de l’histoire, tandis que les dernières supercar de Gordon Murray commencent d’ores et déjà à s’approcher de ces prix mirobolants.