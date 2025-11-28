Le pilote fantôme arrêté

L’excès de confiance

Nous l’avions évoqué dans les précédents numéros, ce “pilote fantôme” tchèque qui sortait anonymement sa monoplace sur les routes publiques, son identité cachée par son casque. Depuis 2019 les autorités cherchaient le flagrant délit, et cela a enfin eu lieu lors d’une nouvelle sortie. Grâce aux informations fournies par des automobilistes, la police a réussi à l’attraper, et il risque une lourde amende et probablement des restrictions de liberté (tout du moins au volant). L’identité du pilote fantôme n’a pas été révélée par les autorités, si ce n’est qu’il s’agit d’un homme de 51 ans.

En Bref Un "pilote fantôme" tchèque, conduisant une monoplace sur route publique, a été arrêté après 5 ans de recherche. De plus, Horacio Pagani a eu un accident avec sa Pagani Zonda F lors d'un rassemblement.

Pagani Raduno accidentel

Horacio crashe sa Zonda

L’édition 2025 du rassemblement de propriétaires Pagani a eu lieu en Italie il y a quelques jours. L’occasion pour les badauds d’apercevoir toute l’histoire roulante de Pagani Automobili : de la Zonda à l’Utopia, en passant par des modèles extrêmes comme les Huayra BC. Malheureusement, le fondateur Horacio Pagani a eu un petit accident avec sa sublime Pagani Zonda F blanche intérieur bleu. Seuls 25 exemplaires ont été construits, et celui-ci avait appartenu au premier client de la marque Benny Caiola (d’où le “BC” sur les futurs modèles), puis racheté par Horacio Pagani à la mort de son ami.