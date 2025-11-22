Les 20 ans de la Veyron

L’Alsace et Bugatti célèbrent

Le Festival Bugatti édition 2025 a été particulièrement marquant puisqu’il célébrait les vingt ans de l’icône ayant relancé la marque en 2005, la Bugatti Veyron et son désormais mythique W16. De nombreux exemplaires de la Bugatti Veyron venant du monde entier se sont joints aux festivités en sillonnant les routes d’Alsace et du Rhin dans le cadre du “Petit Tour”. Tous types de modèles étaient présents, de la Veyron standard aux éditions limitées. Un défilé de tous les modèles à travers le centre historique de Molsheim, berceau de Bugatti,

a clôturé le week-end anniversaire.

En Bref 20 ans de la Veyron célébrés en Alsace lors du Festival Bugatti 2025 avec un "Petit Tour" et un défilé à Molsheim. Une collection suisse "Tailored for Speed" a rapporté 75 M€ aux enchères, avec des Pagani, Bugatti, Lamborghini et surtout des Ferrari "Tailor Made" exceptionnelles.

Une collection suisse aux enchères

75 millions d’euros

La collection suisse «Tailored for Speed” a récemment été proposée aux enchères par RM Sotheby’s lors d’une vente historique ayant dégagé près de 75 millions d’euros. La collection était très éclectique, avec des Pagani (Huayra R, BC...) et autres Bugatti et Lamborghini d’exception. Mais ce sont les nombreuses Ferrari, toutes passées par le département Tailor Made, qui ont volé la vedette : de la Daytona SP3 en passant par la 599 GTO,

la FXX ou encore la 333 SP (vendue + 6 millions d’euros).