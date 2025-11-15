GP Explorer, c’est fini

Quelle suite ?

C’était acté : la troisième édition du GP Explorer serait la dernière. Cette course de F4 organisée sur le circuit du Mans par Squeezie et réunissant toutes les stars du net. Avec un record d’audience dépassant 1,5 millions de spectateurs. Est-ce la fin ?

Loin de là, puisque Squeezie ne manque ni de projets ni d’ambition. Après avoir enfin dégagé un bénéfice sur cette édition, le français envisagerait apparemment une ligue de courses à l’international en allant chercher des passionnés et talentueux pilotes issus du e-sport.

En Bref Le GP Explorer s'achève, Squeezie prépare une ligue e-sport internationale. Porsche quitte le WEC pour la Formule E. La Normandy Beach Race est endeuillée par le décès d'un organisateur.

Porsche quitte le WEC

Pas de 20ème victoire

Tout du moins pas dans un avenir proche, puisque le constructeur allemand se retire du championnat du monde d’endurance (WEC). Pourtant, malgré ses difficultés financières, Porsche est actuellement à la deuxième place du championnat. Mais la concurrence brutale des Ferrari n’est pas du goût de Porsche, qui a décidé de se concentrer sur la Formule E. Un choix à contre-courant de la stratégie du groupe, puisque compte tenu des difficultés de la marque à écouler ses véhicules électriques de série boudés par sa clientèle, Porsche souhaitait retarder le tout-électrique.

La Normandy Beach Race endeuillée

Décès d’un organisateur

Depuis de nombreuses années, la Normandy Beach Race a su s’imposer dans le paysage automobile comme un événement incontournable, réunissant des milliers de spectateurs du monde entier autour d’une passion commune pour les véhicules vintage et les courses de sable, comme aux USA. Malheureusement, l’édition 2025 est endeuillée par le décès tragique d’un des organisateurs, Marc Félix. Ce dernier perdu la vie en tant que passager lors d’un drag race : le véhicule des années 30 a perdu le contrôle sur le sable.