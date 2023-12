Le leasing automobile est une solution de financement qui offre la possibilité de disposer d’une voiture neuve ou d’occasion pour une durée déterminée, sans avoir à en être le propriétaire. Cette formule aux nombreux avantages nécessite une mise au point.

LOA et LLD : quelles différences ?

La LOA (location avec option d’achat) et la LLD (location longue durée) sont deux formes de leasing auto. La principale distinction entre ces deux options est la possibilité d’acquérir le véhicule après le remboursement d’un crédit pendant une période déterminée. Avec la LOA, le locataire a l’opportunité de devenir l’unique propriétaire de la voiture à un prix prédéterminé à échéance du contrat de location. En revanche, avec la LLD, le locataire ne peut pas acheter l’automobile à la fin du contrat et doit la restituer au concessionnaire. Dans les deux cas, bien que cela ne soit pas obligatoire, il est recommandé de choisir une assurance tous risques et d’envisager des options pour couvrir le remboursement de la quasi-totalité du bien en cas d’accident, car la valeur du véhicule diminue considérablement dès son acquisition.

Comment faire le meilleur choix en matière de leasing voiture ?

Le choix entre la LOA et la LLD dépend avant tout des besoins et des objectifs du conducteur. La LOA s’avère être une bonne solution pour ceux qui souhaitent disposer d’une automobile neuve ou d’occasion pendant une durée déterminée, tout en ayant la possibilité d’en devenir propriétaire à la fin du contrat, évitant ainsi toute dette sur le long terme. La LLD est une alternative pour les conducteurs qui préfèrent ne pas se soucier de l’usure du véhicule et qui envisagent de le changer régulièrement. Lorsque l’on opte pour la location d’une voiture, il est essentiel de vérifier les options proposées en matière de garantie et d’entretien pour couvrir les frais liés aux éventuelles pannes pendant toute la durée d’exploitation. Le leasing de voiture d'occasion est aussi une possibilité à ne pas négliger.