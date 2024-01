L’automobile sur-mesure by Deal & Drive

DEAL & DRIVE, le Spécialiste Automobile multimarque indépendant au Grand-Duché du Luxembourg.

La société a été fondée en 2012 par Julien ROGER. Ex-consultant financier chez Deloitte, il a su créer un concept innovant issu de la synergie entre la passion et la rigueur telle qu’inspirée des meilleurs cabinets de conseil. En ayant pour engagement ultime :

la satisfaction client.

DEAL & DRIVE est aujourd’hui, la référence des garages indépendants au Luxembourg et dans la grande région pour l’achat et la vente de véhicules Premium, Sport, Prestige, de plus de 25 marques, avec une offre unique de véhicules en stock et plus de 1.000 références au catalogue. Des véhicules de premier choix, exclusifs et scrupuleusement sélectionnés selon une charte de qualité très stricte (faible kilométrage, historique d’entretien clair et complet, condition esthétique et mécanique irréprochable…).

DEAL & DRIVE c’est aussi une équipe professionnelle et passionnée toujours prête à vous conseiller et à vous accompagner en toute transparence et objectivité dans votre projet Automobile.

La société offre une gamme de services complète, orientée vers le client, tant sur l’achat d’un nouveau véhicule, que sur la vente, la reprise ou le dépôt-vente, mais également la recherche personnalisée, le financement, la location longue durée et l’accessoirisation.

DEAL & DRIVE propose également à ses clients un service de conciergerie personnalisé visant à répondre aux attentes des plus exigeants et à garantir une expérience client exceptionnelle.

Leader du marché multimarque haut-de-gamme au Luxembourg, DEAL & DRIVE rayonne également à l’international en exportant dans plus de 45 pays. Forte de cette expérience internationale, la société se charge de la réalisation de toutes les démarches administratives en lien avec l’exportation et l’immatriculation. Sans oublier le service de livraison à domicile qu’elle propose dans toute l’Europe, via un transport sécurisé réalisé par des professionnels de confiance.

L’équipe DEAL & DRIVE se fait un plaisir de vous accueillir au sein de ses deux showrooms privés à Strassen situés au cœur de la capitale luxembourgeoise afin de vous présenter son stock de véhicules Premium, Sport et d’exception (+ de 60 véhicules disponibles immédiatement) et pouvoir répondre à toutes vos requêtes.