Lamborghini Urus SE, L’hybridation du Taureau.

C’est en marge du Salon de l’Automobile de Pékin (Chine) que la marque italienne a décidé de dévoiler la fameuse Lamborghini Urus SE. Fameuse car nous attendions cette version hybride-rechargeable du modèle depuis très longtemps (pour ainsi dire, elle avait été prévue depuis son lancement en 2018). Au programme, refonte de l’aérodynamisme (meilleure gestion des flux d’air) et davantage de puissance. La marque de Sant’Agatha n’a pas encore dévoilé le prix de son bolide à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Cette Urus SE se dévoile avec une silhouette toujours taillée à la serpe. On peut la différencier avec son nouveau capot nervuré, mais également et surtout à sa nouvelle face avant, donnant davantage de place au bouclier avant couleur carrosserie, qui dynamise la ligne du SUV italien. Chaussée sur des jantes 23 pouces et des pneus Pirelli P Zero, l’Urus n’a jamais été aussi imposant avec son diffuseur retravaillé (+35% d’appui par rapport à l’Urus S, tout de même). Aussi, l’auto possède de nouveaux phares (technologie LED matricielle) ainsi qu’une nouvelle signature lumineuse.

Dans l’habitacle, l’Urus SE évolue quelque peu par rapport au précédent modèle, en empruntant notamment certains éléments de la Revuelto et des finitions en aluminium anodisé. L’écran d’infodivertissement situé au milieu de la console centrale intègre la dernière version du logiciel HMI. L’auto possède le nouveau sélecteur (avec 11 modes de conduite différents). Les bouches d’aération prennent une nouvelle forme, pour un look toujours aussi radical, rendant la Lamborghini Urus SE un véritable havre de sportivité. La batterie lithium-ion (25,7 kWh) se situe sous le plancher du coffre tandis que l’autonomie en tout-électrique est annoncée à 60 km.

Sous le capot, Lamborghini frappe fort puisque l’hybridation donne un sérieux coup de pouce en matière de puissance et de performances. Le bloc thermique V8 4,0 biturbo est désormais associé à un moteur électrique (aimants synchrones permanents), développant une puissance cumulée de 800 chevaux pour un couple maximal de 950 Nm (disponible dès 1750 tour/min). Un gain de puissance qui se traduit par des performances en hausse par rapport à l’Urus S : 312 km/h de vitesse maximale et 3,4 secondes nécessaires pour le 0 à 100 km/h. Bon à savoir : l’hybridation du modèle contribue à une réduction des émissions de l’ordre de 80% !