L’Agence Automobilière de Sélestat, la bonne adresse.

Il est des passionnés qui ne vivent que pour leur passion. D’autres qui cherchent à transmettre cette passion par un service. C’est le cas de Joseph Oliveri. Au contact de Jonathan, franchisé de l’Agence Automobilière de Colmar, le jeune entrepreneur s’est lancé en septembre 2022 en ouvrant son point de vente, comme franchisé de l’Agence Automobilière. Cap sur Sélestat donc, la commune de Bas-Rhin, située à 25 kilomètres de Colmar.

Dans une région propice au développement du marché automobile, Joseph, mise sur le dynamisme de la ville. En très peu de temps, il se fait facilement connaître. Normal, l’entrepreneur n’est pas un vendeur lambda qui vient sur son lieu de travail pour faire acte de présence. Non, lui est un amoureux averti des voitures, un fin connaisseur à qui on peut s’adresser avec la certitude de terminer la conversation avec le sourire et cette sensation agréable d’en savoir vraiment plus sur la voiture qu’on recherche.

Pour Joseph, il semblait évident que se lancer dans « l’intermédiation automobile » ne pouvait passer que par le groupe « L’Agence Automobilière ». Forte d’un puissant réseau (100 agences en France, 1 en Suisse, 2 en Espagne, 7 en Belgique, 1 au Portugal et 1 en Italie), L’Agence Automobilière compte dans le paysage automobile français. Son slogan, « Entre gens honnêtes » colle parfaitement à la personnalité et à l’éthique de travail de Joseph Oliveri. Ce dernier se définit d’ailleurs ainsi : « Je suis un homme très attaché à la notion de service. Mes valeurs correspondent à celle du réseau de L’Agence Automobilière. ».

Avant d’adhérer au groupement, l’entrepreneur s’est renseigné, n’a pas hésité à sonder d’autres entreprises, d’autres réseaux franchisés en France. La philosophie et le discours de l’Agence Automobilière l’ont séduit : « J’ai aimé cette idée d’être au service des clients vendeurs et acheteur. J’avais cette envie de les accompagner, de les aider à faciliter les transactions. J’aime la transparence et ce réseau m’a convaincu que je me trouvais à la bonne place avec eux. ».

Loin d’être un novice en la matière, Joseph Oliveri peut compter sur plus de 10 années d’expérience en grande distribution au service client. Il apprécie le contact humain et le respect d’une parole donnée. Quand certains ont plutôt tendance à négliger le service client, lui fait l’inverse et mise tout sur cet aspect. Sa personnalité avenante, ses connaissances et son envie d’aider font la différence.

En un peu plus d’un an, son travail est déjà apprécié et reconnu puisqu’il propose déjà un fichier de 40 à 60 véhicules à la vente. La confiance accordée par les clients croît de jour en jour. A tel point qu’il a décidé d’accueillir dans ses locaux, Yoann, un jeune en alternance qu’il forme et qui l’aide à mieux répondre à une demande toujours plus forte. Aujourd’hui, Joseph Oliveri savoure cette situation. Il offre un service apprécié tout en transmettant sa passion et ses valeurs à un jeune en devenir. C’est aussi ça la réussite de L’Agence Automobilière.

Plus de renseignements :

Agence Automobilière de Sélestat

1 Allée Georges Charpak - 67600 Sélestat

Tel : 09 74 97 45 07

Horaires d’ouverture :

Lundi de 14h à 18h

Du mardi au samedi de 09h à 12h puis de 14h à 18h.

Samedi après-midi de 13h à 17h.