La société VBA Automobiles inaugure ses nouveaux locaux à Saran

Ce Vendredi 27 Septembre 2024 à 19h00, la société VBA Automobiles inaugurait ses nouveaux locaux situés au 171 rue du chêne vert à Saran, l’occasion pour ces deux entrepreneurs de réunir leurs clients, partenaires, prestataires, amis et famille.

VBA Automobiles est né en Aout 2022, Co-crée et dirigée par Alexis VALETTE & Arthur Barre, ces deux amoureux de l’automobile ont fait leurs armes dans les concessions Orléanaises pendant près de 10 ans. Spécialisés dans l’achat/revente, ces derniers proposent également un service de dépôt-vente et de recherches personnalisées avec une expertise du marché automobile adéquate !

« La rigueur & les règles imposées par les grands groupes dans lesquels nous avons travaillés nous ont énormément aidés ! » La passion mais surtout la satisfaction & l’expérience clients font partie intégrante de nos valeurs !

Nous avons pris possession des lieux en Novembre 2023 ici à Saran, avec plus de 2000m2 à l’extérieur & 700m2 à l’intérieur, tout est réuni pour accueillir nos clients dans les meilleures conditions ! Nous sommes pleinement satisfaits de nos deux belles premières années et de notre développement en général. A ce sujet, pour démarrer l’année 2025, nous renforçons notre équipe avec pour objectifs d’apporté toujours plus de confort, d’expertise et de temps à nos clients ! »