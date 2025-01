Jaguar Type 00, Une renaissance controversée

Dans le monde automobile, personne n’est passé à côté du renouveau de la marque anglaise Jaguar, qui semblait en phase de stase depuis de nombreuses années. Nul ne s’attendait à un tel renversement de situation, présentant un nouvel univers coloré à des années-lumière de ce que proposait la marque jusqu’à présent. Le concept Jaguar Type 00 (prononcer zéro zéro) 100% électrique se met en scène comme une luxueuse quatre portes offrant 770 km d’autonomie, dont la présentation officielle sera faite à la fin de l’année 2025 avec la renaissance de la marque. Dans la lignée de son nouveau logo, le concept Jaguar Type 00 casse les codes établis pour proposer une véritable nouveauté qui divise : on aime ou on déteste, et l’entre-deux est difficile.

La Type 00 utilise la nouvelle plateforme JEA et est caricaturalement géométrique avec d’immenses jantes 23 pouces, un long capot avant suivi d’un toit fuyant et renversant. La face avant est franche, intégrant une calandre close striée intégrant le lettrage Jaguar en son centre. Les phares sont excessivement fins et située à chaque rebord de la face avant. Quant à l’arrière, il ressemble à une grille d’aération monolithique de par l’absence de lunette arrière. Ce nouveau langage esthétique ne “copie personne” comme le souhaitent les designers, et cherche à attirer de nouveaux clients. Un pari pas si risqué que cela pour une marque qui était au bord du gouffre et ne propose aucun nouveau modèle depuis 2015.

L’habitacle est reculé et l’intérieur est tout aussi clivant que l’extérieur. Premier détail qui frappe : l’absence d’écran, ce qui de nos jours semble une aberration. Mais n’ayez crainte, ceux-ci sont cachés dans le tableau de bord du concept (il y a fort à parier que l’instrumentation restera visible sur le modèle de série). Aussi, Jaguar semble abandonner le cuir et le bois pour favoriser les tissus et matières éco-responsables (comme le laiton ou le travertin). Jaguar vise une autonomie de 770 km (cycle WLTP).

Jaguar mise entièrement sur l’électrique et envisage de devenir une véritable marque de luxe, un monde dominé par les Bentley et Rolls-Royce. Au vu du contexte actuel où le véhicule électrique connaît quelques difficultés, difficile de dire si Jaguar réussira sa renaissance, sans même parler du renouveau de son style.