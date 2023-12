Isotta Fraschini Tipo6 LMH Strada, Une monoplace routière !

Ce n’est pas la première fois qu’un constructeur décline une bête de circuit pour la route. Le constructeur indépendant milanais Isotta Fraschini a récemment dévoilé une version homologuée pour la route de sa Tipo 6, une voiture de course qui participe au championnat du monde d’endurance (WEC). La marque ambitionne de construire 12 exemplaires de sa monoplace, contre un chèque de 3,2 millions d’euros. Décidément, rouler en voiture du Mans a un prix !

Son look de proto du Mans est clairement un atout majeur et devrait théoriquement séduire bon nombre d’amateurs. Le pack aérodynamique n’est pas très différent de celui proposé par la voiture de course, avec un châssis monocoque en fibre de carbone, un matériau qui compose également l’entièreté de la carrosserie. Avec une longueur de près de 5 mètres et des freins Brembo à 6 pistons, l’auto reste sous la tonne.

Dans l’habitacle, Isotta Fraschini n’a pas cherché à créer un cocon de confort : l’intérieur reste rudimentaire et racé. Tous les éléments vous rappellent que vous êtes avant tout dans une voiture de course qui, accessoirement, a été homologuée à rouler sur route publique. En effet, aucun écran ne perturbera votre conduite. Pas plus qu’un occupant, puisque la Tipo6 LMH Strada est une monoplace et n’accueille qu’un passager : le pilote. Pour certains, un luxe assez rare, qui connaît peu d’équivalents sur le marché.

Sous le capot, nous avons un bloc essence V6 3,0L Turbo associé à un moteur électrique (le système hybride a été développé par Williams), qui nous sort une puissance cumulée de 1020 chevaux. Cette puissance est transmise aux quatre roues motrices via une boîte de vitesse X-Trac à 7 rapports. Cette motorisation est la même que la voiture de course, ce qui reste une prouesse compte tenu des normes européennes. Aussi, nous savons que l’auto abat le 0 à 100 km/h en 2,2 secondes et peut atteindre les 370 km/h.

Fiche technique:

Moteur: V6 3,0L

Puissance CV: 1020 ch (750 + 270)

Couple: 400 Nm

Poids: 1000 Kg

0-100 km/h: 2,2 sec

Vitesse max: 370 km/h

Prix: à partir de 3,2 millions d’euros