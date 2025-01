Hyundai IONIQ9, Nouveau Titan

Quand bien même les titanesques SUV à sept places ne sont pas monnaie courante en France, nous trouvons important de présenter ces mastodontes des routes (avec une arrivée bel et bien prévue pour l’Europe, sans date exacte). A fortiori lorsqu’ils sont réussis comme le Hyundai IONIQ9 ! Son prix pour le marché européen n’a pas encore été communiqué.

La silhouette du nouveau SUV coréen reste dans la lignée des modèles l’ayant précédé et basés sur la plateforme E-GMP, avec un style lisse et géométrique tout en arrondissant les angles. Le IONIQ9 possède un gabarit de mastodonte, mais paradoxalement ne dépasse pas les cinq mètres de long comme son cousin technique (le SUV Kia EV9). La face avant est reconnaissable avec cette bande lumineuse LED allant de part et d’autre du capot arrondi, tandis que les phares avant posés sur le côté semblent pixellisés (comme les phares arrière, ceci dit au passage).

Une fois à l’intérieur, la place est omniprésente. C’est tout de même la moindre des choses pour un véhicule censé pouvoir accueillir jusqu’à 7 passagers (sur 3 rangées). Les sièges de la deuxième rangée peuvent pivoter au besoin, pour offrir aux occupants un véritable salon roulant. Le IONIQ9 offre 620 litres de volume de chargement, ce qui est plus que suffisant pour 7 occupants (jusqu’à 1323 litres avec sièges rabattus). Le tableau de bord n’évolue pas par rapport aux autres modèles de la gamme IONIQ, si ce n’est les quelques mises à jour techniques sur le système d’info-divertissement. Le Hyundai IONIQ9 offre une autonomie maximale de 620 km (cycle WLTP, pour sa version propulsion). Il semblerait que les constructeurs, grâce à l’avancement de la technologie, ont réussi à obtenir des autonomies plus que respectables pour ce type de véhicules.

Dans sa version la plus puissante (IONIQ9 AWD Performance), notre SUV possède une batterie 110,3 kWh alimentant deux moteurs électriques de 160 kW (un sur chaque essieu). Grâce à son architecture 800V, l’auto offre un temps de recharge très correct (de l’ordre d’une vingtaine de minutes). L’auto abat le 0 à 100 km/h en 5,2 secondes, ce qui en fait un mastodonte particulièrement efficace.