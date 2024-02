HISTORIC AUTO, 4ème édition.

Après trois éditions en 2018 2020 et 2022 réunissant 70 000 visiteurs en cumulés le trio complice prépare le nouvel opus de cette saga nantaise dédiée aux véhicules anciens et de collection Programmée les 17 et 18 février 2024 au sein du parc de La Beaujoire, c’est la reine des Citroën que nous mettrons à l’honneur lors de cette belle fête du véhicule de collection.

En effet la TRACTION fêtera ses 90 ans Vous pourrez ainsi admirer une déclinaison complète de cette automobile emblématique qui a sillonné nos routes pendant de très longues années et qui jouit aujourd’hui d’une côte de popularité très forte.

Plusieurs expositions thématiques et des anniversaires 100 ans de MG et de la Bugatti 35 90 ans de Simca, 70 ans de Facel Vega et de la Mercedes 300 SL Papillon, 60 ans de la Mustang et de la R 8 Gordini 50 ans de l’Alpine A 310 Golf 1 Scirocco 1 et CX 40 ans de la 205 GTI et de la Venturi) viendront également compléter le tableau pour vous proposer un large éventail de ce qui constitue notre riche patrimoine technique et industriel de la locomotion terrestre.

Pour votre plus grand plaisir, cette 4 e édition verra son espace s’agrandir de 7 000 m² supplémentaires pour offrir aux visiteurs attendus une exposition encore plus somptueuse et variée Le Hall XXL, le 1 er niveau du Grand Palais ainsi que sa mezzanine, représentant une surface totale de 20 000 m² permettront d’accueillir 240 exposants et feront de ce salon national l’un des plus importants de l’Ouest de la France.

Autre nouveauté au programme Un village boursier de pièces et documentations techniques sera installé dans le Grand Palais Bien d’autres surprises vous attendent Vous les découvrirez au fur et à mesure sur notre site Internet et nos réseaux sociaux.

Informations pratiques :

Horaires :

Samedi 17 fevrier : 9h-20h

Dimanche 18 fevrier : 9h-18h

Tarifs :

1 jour : 12 €

Week-end : 22 €

Billetterie et infos sur notre site Internet : www.historic-auto.com

Rendez-vous du Salon