Heritage Cars : Une Passion pour l’Automobile au service de la clientèle professionnelle

Depuis sa création en 2016, Heritage Cars s’est rapidement imposée comme un acteur majeur dans le secteur des véhicules d’occasion, notamment au coeur du bassin minier. Sous la direction de M. Nordine FOUGHALI, l’entreprise a su se distinguer par son professionnalisme et son savoir-faire, en se spécialisant dans l’achat et la revente de véhicules destinés à une clientèle professionnelle variée, toutes marques confondues.

Un réseau de fournisseurs français de premier plan

Grâce à un vaste réseau de grands fournisseurs français, Heritage Cars propose une large gamme de véhicules, allant des citadines aux berlines, en passant par les SUV et les utilitaires. Cette diversité d’offre permet à l’entreprise de répondre aux besoins spécifiques de sa clientèle, tout en garantissant des prix attractifs et des conditions avantageuses pour l’acquisition de véhicules de qualité.

Un succès qui ne se dément pas

En seulement quelques années, l’entreprise a su convaincre par la fiabilité de ses services et son engagement envers ses clients. Depuis ses débuts, plus de 6000 véhicules ont été vendus, confirmant ainsi la position d’Heritage Cars en tant que partenaire de confiance sur le marché des véhicules d’occasion. Cette réussite est avant tout le fruit d’une équipe passionnée par l’automobile et engagée à fournir un service client irréprochable.



Une offre personnalisée pour chaque client

Outre la diversité de son catalogue, Heritage Cars propose un service sur mesure qui s’adapte aux exigences spécifiques de chaque client. Que ce soit pour une petite entreprise cherchant à renouveler sa flotte ou pour une société à la recherche de véhicules utilitaires, l’équipe met tout en oeuvre pour proposer des solutions adaptées, alliant rapidité, efficacité, et satisfaction.

L’importance du travail d’équipe

Le succès d’Heritage Cars repose sur le travail d’équipe et l’engagement de ses collaborateurs. La passion pour l’automobile et l’expertise de chacun, contribuent à la réussite de l’entreprise. Ensemble, ils créent un environnement où professionnalisme et engagement se conjuguent pour offrir à chaque client une expérience unique.

En résumé, Heritage Cars allie passion, professionnalisme, et qualité de service, faisant de chaque transaction une expérience unique et satisfaisante. Aujourd’hui, elle s’impose comme un partenaire incontournable pour les professionnels à la recherche de véhicules d’occasion fiables et avantageux.