Harbot Automobiles, l’amour des belles voitures

Harbot Automobiles est une entreprise qui a le vent en poupe et qui connaît une croissance constante depuis son lancement en août 2018. La société créée par Dominique Harbot a pignon sur rue, aujourd’hui et possède une très solide réputation dans le secteur des achats et ventes BtoB.

Que de chemin parcouru pour son fondateur, mine de rien. Derrière le chef d’entreprise dingue de belles voitures se cache un homme au parcours unique et atypique dans le milieu. Dominique Harbot arrive en France, âgé de 21 ans, seul, sans aucun repère. Nous sommes en 1997, le jeune homme se trouve du côté de Nantes où se trouve le Ministère des Affaires étrangères. Sans papier, il trouve refuge dans un foyer de jeunes travailleurs.Là, au gré des rencontres, il comprend comment chercher du travail, comment mettre en avant ses qualités. L’exercice est difficile car il ne parle pas un mot de la langue de Molière. S’il a choisi de venir en France, c’est parce que son père était traducteur de français en Irak. Il était très sensibilisé par cette langue », reconnaît-il.

En Irak, il a vécu la censure, l’interdiction d’exprimer ses opinions, une situation compliquée pour celui qui est issu d’une famille pour le moins originale puisque son père était prêtre, sa mère bonne sœur. Les deux ont quitté les ordres pour vivre leur histoire d’amour, se marier et fonder une famille. C’est peu banal mais ça forge le caractère et la détermination. Encore plus quand, jeune, la guerre éclate une deuxième fois, la première était entre l’Irak et l’Iran de 1979 à 1988 puis la deuxième guerre qui concerne la guerre du Golf. Pour fuir les combats et poursuivre ses études, Harbot n’a pas d’autres choix que de partir en Jordanie avant de prendre le risque de venir en France. Lorsqu’il arrive, il avait un bagage d’étude mais qui n’était pas reconnu en France, ou documents pour faire valoir son niveau d’études. Beaucoup aurait abandonné, lâché prise. Ce n’est pas le genre du bonhomme qui aime se bouger, qui aime apprendre et qui veut absolument s’en sortir.

Pour y parvenir, il jongle entre les petits boulots, découvre le milieu automobile et surtout celui des ventes aux enchères dont il devient rapidement assidu. C’est d’ailleurs à travers ces ventes aux enchères qu’il parvient à acheter ses premières voitures, sa véritable passion. C’est également là qu’il se fait remarquer par Xavier Morvan, créateur de Distinxion. L’entrepreneur est séduit par ce jeune pas comme les autres et qui affiche une motivation comme on en voit peu. Il le prend sous son aile et lui offre sa première vraie chance en France en l’intégrant à sa structure en tant qu’apporteur d’affaire, en le poussant à faire une école de commerce. En dépit de sa volonté sans faille, son niveau de français le pénalise énormément. Il se voit recalé trois fois mais n’abandonne pas et décide de passer par le CNED (par correspondance) pour valider sa formation de vendeur automobile. Très intelligent, Harbot a besoin de prendre un peu de recul et opte pour une année sabbatique pour s’inscrire l’école de vente EPCRA. Pour Harbot, c’est toutefois une période délicate.

En multipliant les stages et les expériences, il acquiert un vrai savoir-faire et progresse en français. Diplômé, il a vu qu’une enseigne était en train d’être déposé pour la concession Ssangyong du coup il est allé au culot se rendre dans la concession demandant s’ils recherchaient des vendeurs. Sa carrière s’accélère en 2005 lorsqu’il tombe sur une annonce de recrutement pour un poste de vendeur VN pour Renault Bello Auto, basé à Sartrouville. Il décide de s’y rendre sans rendez-vous. Au panache, il convainc Serge Bello de le recruter. Dans la société, il monte vite en grade.

Il faut dire que sa détermination fait souvent la différence tout comme sa capacité de travail intensément, sans calculer ses heures ainsi que son côté cash quand il faut dire les choses et agir, il est plutôt une dynamique “action/réacion”. Souvent sollicité pour reprendre des concessions Renault, Dominique Harbot se fait rapidement un nom par son gros abattage, ses excellents résultats mais aussi par une personnalité parfois trop tranchante, manquant parfois de diplomatie dans sa façon de parler. Son style atypique n’est pas toujours bien perçu. Ressourcé et revigoré, il répond favorablement à l’offre du groupe Rousseau, concessionnaire Renault proche de Sartrouville. En 2015, Les deux se connaissaient et s’appréciaient. Conscient des qualités de sa recrue, Gilles Rousseau (DG) lui dédie une mission essentielle : créer une branche de vente de voitures d’occasion sous le label (Carpole Occasion) à Saint Ouen L’Aumône comme acheteur groupe pour l’ensemble des affaire avec leur marque présenté. C’est une occasion en or pour prouver qu’il est l’homme de la situation. Très rapidement, il réussit à créer un gros réseau et faire grandir cette section par sa grande capacité de travail, son investissement de tous les instants que peu peuvent suivre. Harbot est ce qu’on appelle un électron libre. Il aime son indépendance et se montre hyper consciencieux dans chacune de ses affaires. L’histoire dure trois ans et sept mois, le temps que le serial acheteur décide, une fois de plus, de prendre son destin en main.

Il quitte le groupe Rousseau en juillet 2018 pour ouvrir, dans la foulée, son propre GROUPE (Groupe HARBOT) don l’entreprise Harbot Automobile.

Il trouve un partenariat avec Renault Oursel, c’est un agent service pour la marque Renault (mécanique & carrosserie). Renault Oursel ne fait pas de vente, ce n’est pas son genre. Il préfère le service après-vente. Entre les deux, l’osmose est idéale, un au service du client pour la partie atelier, l’autre au service commercial achat-vente de voitures VN & VO.

Harbot développe son affaire en parallèle aussi bien dans le VN que le VO. Il devient un négociant automobile réputé et recherché. Toujours aussi franc mais toujours là pour respecter une parole donnée, L’entrepreneur est un homme de confiance quand vous cherchez la voiture de vos rêves. Avec son équipe dédiée à votre écoute, Harbot Automobiles se met en quatre pour valider votre recherche en respectant votre budget, vos désirs, et vos rêves. L’idée est de vous garantir de trouver la voiture de vos rêves grâce à ses excellents conseils et ses avis d’expert. Depuis 2020, l’entreprise dispose de locaux de ventes de VO du côté de St-Ouen-l ’Aumône. A travers ses multiples expériences, son carnet d’adresse immense, Dominique Harbot peut être fier du chemin parcouru, fier d’avoir su s’accrocher, rebondir et créer une structure au destin magique. Avec la vente de VO & VN des unités pour le BtoB, pour le BtoC, son volume de travail et de vente grossit année après année.

Et ce n’est pas terminé.