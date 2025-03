Guillem Auto Sport reprend DB Concept

Grand spécialiste de l’automobile premium, Guillem Auto Sport peut se targuer de jouir d’une excellente réputation auprès de ses clients. D’ailleurs, pour les curieux, le garage de Saint-Genis-les-Ollières, en périphérie lyonnaise, affiche une note de 4,9/5 sur les avis certifiés de Google. C’est tout simplement excellent et rassure quand on souhaite faire appel à ce garage fiable, compétent et hyper professionnel.

Pour poursuivre le développement de son entreprise et proposer encore plus de services de qualité, Brice Guillem a décidé d’investir pour renforcer son outil de travail ainsi que ses équipes en rachetant la carrosserie DB Concept. Ce rachat est loin d’être anodin. Il était en réflexion depuis pas mal de temps. Les deux entreprises se connaissaient d’ailleurs très bien puisque GAS (Guillem Auto Sport) travaillait en étroite collaboration avec cette carrosserie depuis plusieurs années (depuis 2017 exactement). Lorsque le propriétaire, Dimitri, a évoqué son souhait de vendre son outil de travail, Brice Guillem n’a pas hésité longtemps pour lui faire une offre de rachat, acceptée, vous vous en doutez bien. Désormais, DB Concept devient donc GAS Carrosserie et se pose comme une activité complémentaire essentielle à ce que fait déjà la maison-mère. Pour bien faire les choses et assurer la meilleure des continuités possibles, les deux carrossiers et la secrétaire sont conservés. Un choix légitime tant la qualité de leur travail correspond aux critères très élevés du nouveau propriétaire des lieux.

GAS Carrosserie reste une entreprise à taille humaine. La reprise de cette activité ne change pas ce dont elle était habituée auparavant. Les équipes se connaissaient, s’appréciaient et véhiculaient des valeurs similaires. Ici, comme chez GAS, le service client se doit d’être irréprochable. C’est la base de tout, d’autant plus que l’essentielle de la clientèle est locale. Comme dans son garage de vente d’automobile premium, Brice Guillem mise sur la qualité avant le volume. Il a toujours fonctionné ainsi depuis le lancement, en catimini de Guillem Auto Sport en 2014. C’est avec cette philosophie hyper qualitative qu’il s’est fait un nom, qu’il a construit sa très solide réputation pour être, dix ans plus tard, une véritable référence du commerce d’automobiles prestigieuses. Pour rappel, depuis ses débuts, GAS s’est fixé des règles strictes qui vont dans le sens du client avant tout. Le garage propose principalement des voitures de moins de 80.000 kilomètres, et moins de cinq ans. Par ailleurs, chaque modèle proposé se doit d’avoir une traçabilité sans aucune ambiguïté et disposer d’une configuration optimale et complète. Si un de ces critères n’est pas respecté, Brice et son équipe ne donneront pas suite.

Cette exigence est la clé de la réussite pour l’entrepreneur. En reprenant GAS Carrosserie, il entend bien poursuivre dans cette direction avec cette carrosserie qui a toujours eu le goût du travail très bien fait. Le passé technique de Brice est, sur ce point, un gros atout pour convaincre les récalcitrants, s’il y en a encore. Avec cet atelier carrosserie, il entend assurer un service de grande qualité, digne d’un service premium mais tous les types de voitures, tous les modèles quel que soit son prix, de la plus abordable à la plus chère, comme un vrai service de proximité accessible à tous.

En misant sur cette entreprise, GAS ajoute une une très belle corde à son arc, d’autant plus que le garage est habilité à travailler sur les voitures électriques et hybrides, ouvrant encore ainsi plus largement le champ des possibles. Parmi les autres services proposés par la carrosserie, on trouve, par exemple, un service de remise en état avant restitution des véhicules en fin de leasing, une offre très appréciée, le montage de pneumatiques, réfection d’optiques ainsi que le changement de pare-brise. L’équipe de GAS Carrosserie a pour objectif de la rendre la plus éco-responsable possible et toujours plus qualitative. Elle peut compter sur Mathieu, le chef d’atelier, homme de grande expérience en tôlerie et carrosserie et détenteur de toutes les habilitations pour mener à bien toutes sortes de travaux. Il est aidé par Maxime, peintre formé par les Compagnons du devoir, un gage de sérieux et de qualité donc. Ce duo travaille avec des produits de qualité, une gamme de peinture BASF avec un partenariat de confiance avec RM et dispose de tous les agréments en lien avec le recyclage des pneus et des solvants. Dans cette quête d’éco-responsabilité, l’entreprise mise sur des gammes de produits de dernières générations. L’outil de travail respecte les normes environnementales, ce qui n’est pas pour déplaire aux nouveaux propriétaires des lieux qui supervise l’ensemble et fait confiance à Virginie, qui elle aussi, possède une solide expérience passée par des cabinets d’expertises de renom. Elle assure l’accueil, le secrétariat, le suivi de dossier avec les assurances, et la comptabilité. L’association GAS et GAS Carrosserie est bien lancée pour vous assurer un service premium en toute circonstance.