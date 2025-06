À la recherche d’une voiture premium dans la région lyonnaise ?

GT Cars Lyon est la bonne adresse à connaître. Ici, on ne se contente pas simplement de vendre des voitures — ce serait trop facile, trop basique, et cela ne correspondrait pas aux personnalités de Kevin et Alexandre, les deux créateurs de ce garage d’exception. Non, dans cette entreprise basée à Genay, dans la proche banlieue de Lyon, on partage un rêve : une passion folle pour les voitures d’exception.

Lorsqu’ils se rencontrent, Kevin et Alexandre ont des parcours très différents. Le premier est entrepreneur dans le bâtiment, tandis que le second est déjà bien implanté dans le secteur automobile puisqu’il est spécialisé dans l’importation de modèles haut de gamme. Problème pour lui : sans showroom, il lui était compliqué de viabiliser son activité. En discutant, ils se rendent vite compte qu’ils partagent une même folie : celle des belles voitures, des modèles prestigieux qui donnent envie de s’évader, de savourer le confort et la puissance d’un moteur unique. Leur rencontre a lieu lorsque Kevin fait appel à Alexandre pour trouver une voiture. Un heureux hasard, sans aucun doute.

La relation d’abord professionnelle se transforme peu à peu en une véritable amitié. Très vite, les deux hommes perçoivent l’opportunité d’unir leurs forces pour créer un projet commun. Ce projet, c’est un business complémentaire : Alexandre à la vente, Kevin à l’achat. Simple, en apparence. Encore faut-il trouver le bon partenaire, digne de confiance. C’est le cas ici, avec une relation qui fonctionne immédiatement. Ils décident donc d’ouvrir leur propre structure, indépendante, entièrement dédiée aux voitures haut de gamme — des « modèles qui nous plaisent à tous les deux », expliquent-ils. Lucides, les deux compères s’offrent du rêve en travaillant pour vous.

Alexandre résume parfaitement leur philosophie : « Il ne nous est pas possible de nous offrir, à titre personnel, toutes ces voitures. Il n’y a donc rien de mieux que d’ouvrir un garage pour vivre pleinement notre passion pour ces modèles prestigieux. » Pour que cette aventure séduise, ils s’investissent à fond. Kevin a beaucoup aidé Alexandre à se développer, à proposer un plus grand nombre de voitures à la vente et ainsi à augmenter les volumes. Ils s’installent d’abord dans l’Ain, mais la crise du COVID les contraint à revoir leur copie, à changer de local et à repenser leur mode de fonctionnement. Ils déménagent alors à Genay, dans une zone d’activité commerciale où le passage est important. Dans ce lieu où se croisent tous les types d’amateurs de voitures, GT Cars Lyon se distingue avec son offre premium, proposant des voitures de rêve qui font craquer les passionnés.

Leur méthode est bien rodée et leur permet de se constituer rapidement une clientèle fidèle, au point de devoir agrandir leur local au bout d’une seule année, faute de place et d’embaucher Yann pour la partie dépôt-vente, qui crée également le « pôle motos », proposant le dépôt-vente et stock des 2 roues sur le même schéma. Depuis leur installation dans cette zone commerciale, le désormais trio fonctionne avec 90 % de stock et 10 % de mandats.

Dans le showroom, tout amoureux de belles voitures et de belles motos, pourrait rester des heures, les yeux pleins d’étoiles. Sur place, vous trouverez un stock permanent d’une trentaine de voitures et de motos, révisées, garanties, contrôlées, et dotées d’une traçabilité sans faille. Tout est clair, transparent. Kevin, Alexandre et Yann, mettent un point d’honneur à toujours conserver cette transparence avec chacun de leurs clients. Leur sens du relationnel est d’ailleurs très apprécié : ils sont toujours à l’écoute de vos besoins et de vos exigences.

Passionnés, ils partagent leur passion sans retenue. Normal : si vous faites appel à leurs services, vous vous retrouverez face à trois hommes qui aiment plus que tout ce qu’ils vendent, ce qu’ils appellent eux-mêmes des « jouets pour adultes ». Cette passion se ressent aussi dans le soin apporté aux véhicules. L’entreprise lyonnaise l’a bien compris : avec des voitures d’un tel prestige, le moindre détail compte. Tout est pensé et calibré pour que chaque automobile se distingue et attire l’œil, même si vous lui tournez le dos. Pour la partie mécanique, GT Cars Lyon fait appel à des prestataires extérieurs de confiance — un réseau de concessionnaires dont ils connaissent parfaitement les compétences. La notion de service premium est l’un des grands points forts de ce trio passionné. Ils s’occupent de tout : reprise de votre véhicule, dépôt-vente, recherche personnalisée, financement, livraison à domicile, gestion administrative... Rien ne leur échappe, rien ne les effraie. C’est aussi ça, la passion !