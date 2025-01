Goodride Electric donne une seconde vie à vos batteries au lithium

Parmi les acteurs de la mobilité durable, Goodride Electric est une adresse à connaître absolument, surtout si vous vous déplacez sur des vélos électriques, trottinettes électrique ou scooters électriques. Vous le savez, si vous possédez un VAE, vous devez prendre soin de chaque composant, dont la batterie lithium, élément clé de votre outil de déplacement au quotidien.

C’est sur ce point que GoodRide Electric entre en jeu. L’entreprise a toujours misé sur la mobilité durable et entend bien vous proposer un service idéal pour vous permettre de ne jamais resté en rade. Leur idée de base est de revitaliser les VAE, les scooters ou les trottinettes électriques afin que vous conserviez votre alternative idéale à la voiture, au métro, au bus ou au tramway.

C’est bien simple, lorsque vous sentez que votre batterie défaille, prenez rendez-vous avec les équipes de GoodRide Electric. Là, un technicien qualifié effectuera un pré-diagnostic de votre batterie qui permet d’identifier la cause de la panne ou de la défaillance de la batterie. Une fois fait, ce même technicien vous proposera un devis sur-mesure, en fonction de votre batterie et de son souci. L’entreprise mise sur la transparence de sa démarche et s’engage à fournir à chaque fois une solution éco-responsable respectant sa philosophie et son engagement fort pour un avenir plus vert et connecté.

Sur ce devis détaillé, l’entreprise parisienne située dans le 17ème s’efforce de proposer le meilleur tarif possible, avec cette envie de respecter votre budget initial. Si accord, les techniciens qualifiés réparent votre batterie, lui redonnent une seconde vie pour votre plus grand bonheur. Les temps de réparation varient bien entendu en fonction du problème de votre batterie, cela peut prendre quelques heures, comme plusieurs jours. Chaque réparation est garantie un an.

Par ailleurs, la société se veut aussi être une force de conseil, notamment pour vos batteries âgées de plus de deux ans. Les techniciens sont disponibles pour vous conseiller pour assurer la longévité et la bonne santé de votre batterie. De quoi vous changer la vie au quotidien et vous emmener toujours plus loin avec votre VAE, scooter, trottinette ou vélo.