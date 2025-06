Chez GN Motors, la passion ne se vend pas… elle se partage.

Derrière ces deux lettres, il y a bien plus qu’un nom. “GN”, c’est l’écho d’une histoire personnelle, mais aussi d’un héritage plus profond : celui des gènes automobiles que Grégoire Abadie, fondateur de l’entreprise, porte depuis l’enfance. Fasciné par les lignes, le son, et l’âme des belles mécaniques, il a toujours su qu’il vivrait au rythme des moteurs.

Avant de créer GN Motors, Grégoire a évolué dans l’univers du prestige : responsable commercial dans le secteur automobile et événementiel chez Studio Harcourt, puis chargé d’affaires dans une entreprise spécialisée dans l’aménagement haut de gamme (Les Jardins de Gally). Il y développe un regard esthétique, un sens du détail, et surtout un art du relationnel qui ne le quittera plus. Commercial indépendant de 2020 à 2022 dans un showroom automobile, il se forme et y apprend toutes les ficelles du métier. C’est dans ce mélange entre exigence artistique et fibre commerciale que naît GN Motors à l’été 2022.

Un showroom, d’abord confidentiel à Thoiry, puis un second à Rouen, plus vaste, plus visible. Mais la philosophie reste la même : créer un lieu où l’on parle automobile avec sincérité, précision et passion.

Chaque client est accompagné avec attention, dans une ambiance chaleureuse mais professionnelle, par une équipe jeune, engagée et complémentaire. Certains sont de fins négociateurs, d’autres ont l’œil pour les perles rares, tous partagent un seul objectif : vous aider à trouver la voiture qui vous ressemble, sans jamais rien forcer.

Chez GN Motors, chaque voiture est rigoureusement sélectionnée : kilométrage maîtrisé, traçabilité limpide, transparence totale. Et pour rendre l’expérience encore plus mémorable, chaque livraison s’achève souvent sur une photo de famille devant la voiture, dans un style signature devenu un véritable marqueur de l’identité GN Motors.

Aujourd’hui, GN Motors continue de grandir, avec ambition mais sans jamais trahir ses valeurs. Le showroom de Rouen en est la preuve : une nouvelle équipe, la même énergie, la même vision.

Les résultats parlent d’eux-mêmes : une note moyenne de 4,9/5 sur Google, reflet d’un engagement constant pour la qualité, le suivi et la confiance.

Bienvenue chez GN Motors.

Ici, chaque voiture a une histoire. Et peut-être que la vôtre commence maintenant.