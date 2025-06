Dans l’univers de l’automobile, il y a les vendeurs. Et puis il y a les passionnés, ceux qui vivent et pensent voiture, ceux qui ne peuvent imaginer une journée sans un moteur à écouter, une carrosserie à inspecter, une ligne à admirer. Florent Herchuelz et son équipe font partie de cette deuxième catégorie. Et c’est précisément ce qui donne toute sa personnalité à FH Automobile, société créée en 2020 à Halluin, au cœur des Hauts-de-France.

Fils et neveu de professionnels du secteur, Florent a grandi dans les garages et les concessions automobiles. Très tôt, il développe un attrait pour la mécanique. À seulement 14 ans, il vend déjà des mobylettes, poussé par le goût du commerce et une vraie sensibilité produit. Après une formation en école de commerce, il fait ses armes dans d’autres secteurs. Puis la crise sanitaire remet les compteurs à zéro. Il se recentre sur ce qui l’anime profondément.

FH Automobile naît alors, d’abord timidement, avec quelques modèles d’occasion à petits budgets, toujours sélectionnés malgré tout selon deux critères principaux, l’historique et la qualité.

Au fil des mois, FH Automobile gagne en volume et en visibilité, et reste désormais fidèle à une ligne claire : proposer uniquement des voitures plaisir, qu’il s’agisse de modèles récents ou de youngtimers. Peu importe la gamme, pourvu qu’il y ait le caractère.

Aujourd’hui, FH Automobile propose en permanence entre 15 et 20 véhicules à la vente, importés d’Allemagne, de Suisse, d’Autriche ou de Suède. Ces pays sont réputés pour leur rigueur dans l’entretien des véhicules et leur respect de l’automobile en tant que culture.

Les frontières ne sont plus un problème : chaque voiture est sélectionnée avec exigence, suivi d’entretien à l’appui, contrôlée en profondeur, jusqu’à l’analyse de l’épaisseur de la peinture. Une démarche responsable, qui engage le sérieux du professionnel autant que sa passion. Installé dans un ancien bâtiment industriel rénové et conservant son caractère, le showroom de 500 m² est à l’image de l’entreprise : authentique, sincère.

Florent est entouré d’une équipe jeune et investie. Axel, ancien alternant désormais salarié, s’occupe de la communication, avec une vraie fibre auto. Samuel, encore en alternance, découvre le métier avec enthousiasme et implication. Ensemble, ils forment une structure réactive, dynamique, à taille humaine, au service d’une clientèle exclusivement qualifiée, exigeante et sensible à la différence.

Car c’est là que FH Automobile se démarque. Chaque modèle doit procurer une émotion, raconter quelque chose, inviter au plaisir de conduite. Et si le futur s’annonce prometteur, avec un atelier et des services complémentaires en ligne de mire, l’esprit reste inchangé: avancer avec prudence, construire sur des bases solides, et rester fidèle à l’univers automobile qui fait battre le cœur de l’équipe depuis leur enfance.

FH Automobile n’est pas qu’un point de vente. C’est un projet porté par la passion, nourri par l’expérience, et incarné par des choix forts. Pour tous ceux qui veulent rouler autrement, avec style et sens.