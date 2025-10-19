Le réseau Ewigo s’impose depuis plus de dix ans comme un acteur majeur de la vente de véhicules d’occasion en France. Pensé et structuré par son fondateur Florent Barboteau, le concept repose sur une idée simple mais forte : accompagner chaque client de manière professionnelle, sécurisée et transparente dans son projet automobile, qu’il s’agisse d’acheter ou de vendre un véhicule. Cette approche exigeante et bienveillante séduit chaque année des milliers d’automobilistes et a permis au réseau de se développer rapidement partout en France, en obtenant la confiance durable de ses clients.

Depuis son lancement fin 2012, Ewigo a connu une croissance continue. Aujourd’hui, l’enseigne compte plus de 200 agences réparties sur tout le territoire. Parmi elles, la toute nouvelle agence de Sélestat, ouverte le 18 août dernier, vient compléter l’offre automobile déjà présente en Centre-Alsace. Son objectif est clair : devenir un acteur incontournable du marché de l’occasion local, en proposant aux particuliers un accompagnement complet, sérieux et rassurant. L’aventure est portée par deux entrepreneurs ambitieux, Matteo et Thomas, qui associent leurs forces et leurs compétences pour donner vie à ce projet.

Matteo a 20 ans. Diplômé d’un BTS Commerce, il fait preuve d’une motivation exemplaire et d’une véritable passion pour l’univers automobile. Thomas, 27 ans, dispose quant à lui d’une solide expérience dans le secteur : il dirige l’agence Ewigo de Colmar depuis 2021, qu’il a su hisser parmi les plus performantes du réseau. Leur rencontre remonte justement à cette agence colmarienne. À l’époque, Thomas, tout juste âgé de 23 ans, reprend un point de vente en difficulté et se lance dans un important travail de redressement. Son parcours force le respect : actif dès l’adolescence, il crée sa première entreprise à 17 ans tout en poursuivant ses études, jusqu’à obtenir un BTS Management. À force de rigueur et de travail, il transforme rapidement Ewigo Colmar en véritable référence régionale.

C’est dans ce contexte qu’arrive Matteo, alors apprenti. Très vite, il se démarque par sa détermination, son implication et sa capacité à apprendre. Il ne compte pas ses heures et fait tout pour faire progresser l’agence. Une relation de confiance et de complémentarité s’installe naturellement entre les deux hommes, portés par les mêmes valeurs : goût de l’effort, passion de l’automobile et exigence du travail bien fait. Au fil des mois, leur projet commun mûrit : ouvrir ensemble une nouvelle agence Ewigo.

Après une étude de marché minutieuse, leur choix se porte sur Sélestat, à 25 kilomètres de Colmar. Ils trouvent un local idéalement situé au 3 route de Colmar, sur un axe stratégique à proximité du château d’eau, véritable repère de la ville. Cet emplacement offre une visibilité exceptionnelle, un atout de taille pour démarrer. Les deux associés consacrent toute leur énergie à concevoir un lieu accueillant, moderne et efficace, pensé pour offrir la meilleure expérience possible à leurs futurs clients. Dès l’ouverture, le 18 août, ils constituent une équipe jeune, soudée et dynamique : Luka, Lucas et Maxime rejoignent l’aventure pour renforcer le dispositif commercial et offrir un service réactif et personnalisé.

En quelques semaines, l’agence affiche déjà une soixantaine de véhicules à la vente, preuve d’un démarrage prometteur. Chaque voiture est rigoureusement sélectionnée selon les standards Ewigo : moins de 10 ans, moins de 120 000 km, historique d’entretien complet et limpide. Avant toute mise en ligne, chaque véhicule fait l’objet d’une expertise complète pour garantir une transparence totale aux acheteurs comme aux vendeurs. Cette exigence est au cœur de l’ADN d’Ewigo : proposer uniquement des véhicules fiables et soigneusement contrôlés, tout en assurant un suivi administratif et logistique de A à Z pour sécuriser chaque transaction.

Ewigo Sélestat s’inscrit pleinement dans le contrat de confiance qui fait la réputation de l’enseigne. La transparence est le maître-mot de chaque opération : aucun détail n’est laissé dans l’ombre, chaque étape est expliquée, chaque client accompagné. Les premiers retours ne se sont pas fait attendre : les avis soulignent le professionnalisme de l’équipe, sa disponibilité et sa réactivité. Un accueil chaleureux, une écoute attentive et un accompagnement complet : les ingrédients sont réunis pour bâtir une relation durable avec les clients.

Thomas et Matteo ne comptent pas s’arrêter là. Leur ambition à court terme est d’atteindre rapidement les 70 mandats de vente afin de proposer un choix encore plus large de véhicules. Forts de la puissance du réseau Ewigo, de l’expérience de Thomas, de l’énergie de Matteo et du dynamisme de leur jeune équipe, ils disposent de tous les atouts pour faire d’Ewigo Sélestat une référence locale incontournable.

Avec une moyenne de 5 étoiles sur Google et des débuts déjà très prometteurs, Ewigo Sélestat entend bien s’imposer comme un acteur majeur de la vente automobile en Alsace. Que vous soyez vendeur ou acheteur, vous pouvez désormais compter sur une équipe engagée, compétente et proche de vous pour concrétiser votre projet en toute sérénité.