Brice Antoine est un homme comblé. Cet homme n’était pas, à la base, destiné à se lancer dans le commerce automobile. Pendant plus de vingt ans, il a travaillé dans le secteur du nucléaire, « sur tous les sites de France », précise-t-il. Reconnu dans son domaine, il décide, à 42 ans, de tout changer, de quitter une industrie qui lui a beaucoup apporté pour se lancer à son compte. Ce choix, mûrement réfléchi, est, à ses yeux, essentiel pour profiter plus de sa famille, un besoin fort pour trouver le meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

En septembre 2020, il franchit le pas après avoir été séduit par une société en plein développement, Ewigo. Le contact est passé immédiatement. Pour Brice Antoine, plusieurs points l’incitent à se lancer. Le concept et l’état d’esprit de cette entreprise correspondent à ses aspirations nouvelles. Son changement de vie passe par l’entrepreneuriat et sera donc dans le secteur de la vente automobile.

Installé à Jouy-aux-Arches, à quelques kilomètres de Metz, depuis 2020, Ewigo Metz n’a pas mis longtemps à se faire remarquer pour son dynamisme et son savoir-faire. En adhérant à la philosophie Ewigo, Brice Antoine se dote d’appuis solides pour se lancer et d’une manière de travailler moderne, efficace pour capter les clients. Le nouveau chef d’entreprise se sent à son aise dans le secteur de l’automobile, lui qui a toujours eu un regard de passionné des voitures. Avec Ewigo Metz, il change de rythme de vie et apprécie, très vite, cette nouvelle façon de travailler, proche du client, au contact de celui-ci, à trouver la meilleure solution pour combler les demandes de ce dernier. L’expérience Ewigo de l’agence messine est unanimement saluée par les clients. Il suffit de lire les avis sur les sites spécialisés, sur Google, pour comprendre que cette agence est une adresse à connaître quand on a un projet d’acheter une voiture.

Sous la houlette de son patron, l’équipe de l’agence est aux petits oignons pour vous. En presque cinq ans, Ewigo Metz a su évoluer. Brice Antoine se souvient de ses débuts : « J’ai commencé seul. C’était la solution pour poser le projet et le lancer efficacement. » Très vite, grâce à un bouche-à-oreille qualitatif, il se développe en recrutant deux alternants dont est reste à la fin de son alternance. Aujourd’hui, comme un symbole fort d’une belle réussite, l’équipe compte deux agents commerciaux et deux alternants, elle s’apprête même à accueillir un troisième agent commercial afin de pouvoir maximiser les nombreux contacts clients.

La recette est simple et limpide. Ici, on ne cherche pas à vendre du rêve mais tout simplement à se mettre à votre place, vous écouter, prendre en compte l’ensemble de vos demandes pour établir votre profil de recherche idéale. Chaque détail compte, en ce sens, Brice et son équipe échangent aussi longtemps que possible avec vous afin d’affiner la recherche et trouver le véhicule qui répond à chacun de vos critères.



Après un lancement réussi, l’agence de Metz propose en moyenne 70 mandats. Le tout en respectant la philosophie Ewigo, à savoir des voitures de moins de 10 ans et de moins de 120.000 kilomètres. Avec ce cahier des charges précis, l’agence gérée par Brice Antoine dispose ainsi d’un large panel de voitures sur un éventail de prix très ouvert, allant de 7000 à 150.000€. Lorsque vous entrez en contact avec Ewigo Metz, vous ne serez pas mis de côté, au contraire. Leur sens de l’écoute, leur réactivité vous permettent, au final, d’être dans un espace de confiance. D’ailleurs, l’agence s’occupe, bien sûr, de toutes les démarches administratives ainsi que les visites si vous êtes vendeur et non acheteur. Chaque client peur dormir sur ses deux oreilles tant l’équipe de Brice Antoine est aux petits soins pour sécuriser chaque opération, pour vous faciliter la vie et vous retirer toute notion de stress. Des recettes simple mais d’une efficacité redoutable. Pour l’entrepreneur, le changement de cap est une franche réussite. D’ailleurs, il a décidé de prolonger l’aventure puisqu’il s’est entendu avec la maison-père pour renouveler le contrat de franchisé jusqu’en 2032. Une bonne nouvelle pour tous les Messins.