Les adeptes de la première heure du réseau Ewigo connaissent sans aucun doute l’agence franchisée de Limoges. Celle-ci est en effet l’une des premières à avoir ouvert sous il y a un peu plus de huit ans désormais. Depuis l’été dernier, l’agence a changé de main puisqu’elle a été reprise par Sylvain Peyraud, loin d’être un inconnu du milieu de la vente automobile limougeaud.

A son actif, 24 ans d’expérience dans le secteur de l’automobile, d’abord chez Auto ZI Nord où il gravit les échelons de conseiller commercial pour finir chef des ventes VN/VO du groupe en charge de la concession Opel Limoges et de ses deux annexes sur Guéret et Châteauroux. Il poursuit sa carrière en entreprise comme chef des ventes du Garages Gros où il commence à comprendre que son avenir passe par sa future indépendance. Le changement, dans sa vie professionnelle, intervient quand il se rend compte que ses valeurs ne sont plus du tout en adéquation avec celles des groupes automobiles. Le décalage créé par les objectifs et pensées des entreprises ont motivé son envie d’indépendance et de se lancer à son compte.

Très bien implanté sur l’agglomération de Limoges, passionné par le milieu de l’automobile, il se renseigne et prend des contacts avec différentes entités pour bien se positionner et trouver la meilleure solution pour lancer son entreprise. Il se fixe une première règle forte : l’humain ! Il souhaite travailler dans un environnement sain et ne plus avoir à subir la chasse aux enquêtes de qualité en interne. Dans ses démarches, il rencontre les dirigeants d’Ewigo. De fil en aiguille, en expert au regard avisé sur un marché dynamique, il assimile parfaitement les valeurs de cette entreprise en pleine croissance.

Souhaitant rester sur Limoges, Sylvain Peyraud apprend que l’agence de Limoges est « disponible » pour une reprise. L’occasion est trop belle pour qu’il la laisse passer. Chez Ewigo, il retrouve l’esprit d’entreprendre, le respect de l’humain et ce souci d’apporter une qualité de service optimale pour les clients. S’il a passé sa vie professionnelle dans le milieu du commerce automobile, il entend bien se servir de son savoir-faire et de son réseau pour faire grandir l’agence locale. Passionné de voitures, l’entrepreneur est un homme qui aime le contact avec le client, l’échange. Sans un bon échange, pas de bonne vente, c’est aussi « simple » que cela.

En reprenant l’agence Ewigo Limoges, il sait aussi qu’il se lance en minimisant les risques. En effet, l’un des avantages de l’intermédiation mise en avant par le réseau, c’est qu’il permet de se lancer sans avoir à faire de gros investissements, sans le besoin d’acheter du stock pour avoir du répondant face aux demandes. L’agence sert d’intermédiaire, de lien entre un acheteur et un vendeur. La recette du succès d’Ewigo est connue, elle s’applique assez facilement quand on est motivé et qu’on aime se positionner dans ce rôle-là. Pour Sylvain Peyraud, ces recettes sont celles qui marchent d’autant plus qu’Ewigo évolue sans cesse dans ses techniques de vente et de formation. Soutenu vivement par l’un de ses confrères, Benoît Cortot, entrepreneur dans le milieu de l’automobile avec Milton Avenue sur Guéret qui est désormais entré dans le capital de la maison-mère. Les deux se connaissent très bien et partagent la même vision de l’entrepreneuriat et du monde de la vente automobile. Leur parcours est similaire sauf que Benoit Cortot est arrivé depuis déjà quelques mois chez Ewigo France. Sa présence est un atout pour lui qui peut se lancer sereinement l’été dernier lorsqu’il reprend officiellement l’agence de Limoges.

En quelques mois, Sylvain Peyraud démontre qu’il est comme un poisson dans l’eau à la tête de l’agence. Son carnet d’adresse est un atout de taille, sa personnalité chaleureuse aussi. Son expérience l’aide à trouver des clients assez facilement, clients, souvent, qu’il a connu dans ses précédents postes et qui se rappellent de son sérieux et de son efficacité. Avoir toujours été sérieux, respectueux et efficace envers ses clients lui ouvre des portes et rassure auprès de ses interlocuteurs. Les retours sont hyper positifs, tant les avis élogieux sont nombreux à propos de l’agence depuis sa reprise. L’une des conséquences de ce professionnalisme et de son côté humain se voit dans les chiffres. Lors de la reprise de l’agence, cette dernière comptait 42 mandats. Six mois plus tard, elle en affiche désormais 85 !

Ces résultats sont logiques. Sylvain et son équipe (2 agents commerciaux, 1 vendeur salarié et 1 alternant) ne comptent pas leurs heures de travail. Ils sont disponibles tout le temps pour vous offrir le meilleur des services, pour combler vos attentes. Chaque client est choyé. Normal, pour le patron de l’agence, il est essentiel de savoir accueillir chaque client comme s’il était le plus important, lui apporter de la convivialité, savoir l’écouter, le conseiller et l’orienter. Ce relationnel, en plus du savoir-faire et de l’expérience, fait la différence, encore plus dans la personnalisation d’une recherche. Après six premiers mois réussis, Sylvain Peyraud n’entend pas en rester là. Efficace, fédérateur, il entend bien poursuivre sa croissance et, à terme, sans doute en 2026, ouvrir une seconde agence Ewigo sur Limoges. En attendant, l’agence actuelle devrait déménager d’ici 2 ans dans des locaux plus grands, plus confortables et plus en adéquation avec le volume de travail actuel.