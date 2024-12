Ewigo Etampes à la relance

La marque Ewigo est une véritable référence sur le marché des concessionnaires automobiles. Chaque jour, les clients sont nombreux dans toute la France à faire appel à une agence de cette entreprise dynamique et jamais à court d’idées innovantes pour évoluer. A mi-chemin entre Paris et Orléans, Etampes compte une agence Ewigo. Elle s’est ouverte en avril 2023. Pourtant, c’est bien depuis le 20 septembre dernier qu’elle semble renaître et se relancer aux yeux de tous. Ce jour-là, Quentin Arbogast décide de se lancer dans l’aventure, une aventure qui va changer sa vie, sans aucun doute.

Ayant fait ses débuts dans la vente automobile chez Nissan Avenir, d’abord en alternance puis comme conseiller commercial pendant trois ans, le jeune homme a fait le choix de se lancer à son propre compte. Un pari audacieux quand on a que 23 ans. Mais le jeune entrepreneur a la tête solide installée sur ses épaules. Déterminé, il sait où il va et comment faire pour réussir ses objectifs.

Ne voyez aucun coup de folie dans sa décision de se lancer ainsi en reprenant l’agence Ewigo d’Etampes. S’il possède déjà une petite expérience de la vente automobile, Quentin est aussi un grand passionné de cet univers. Normal quand on a baigné, comme lui, dans le monde du sport automobile avec un père pilote de rallye puis salarié chez un constructeur. La passion a bien été transmise et le fils ne cache jamais son amour pour les voitures.

Cette passion et cet amour se ressentent dès qu’il est au contact des clients, des acheteurs comme des vendeurs. Le chef d’entreprise a immédiatement adhéré à la philosophie Ewigo qui rejoint les idées qu’il avait imaginé avant de se lancer dans l’entrepreneuriat. Appréciant énormément le contact avec la clientèle, il se montre toujours très à l’écoute de votre projet. C’est la base de tout. Cette écoute l’aide à cerner vos besoins, vos envies et lui permet de mieux cibler sa recherche pour qu’elle réponde idéalement à vos demandes, le tout, bien sûr, en respectant vos contraintes budgétaires.

Arrivé à la tête de l’agence fin septembre donc, son dynamisme et sa personnalité conviviale et humaine lui ont déjà permis de s’attirer les éloges de ses premiers clients. Normal, Quentin Arbogast est animé par la volonté de bien faire, de vous aider et de respecter ses engagements. Professionnel hors-pair, il a séduit par la pertinence de ses conseils, par sa disponibilité ainsi que sa réactivité et sa volonté de transparence. Bien conscient que son agence possède un gros potentiel sur Etampes et ses environs, le chef d’entreprise n’entend pas se reposer sur ses lauriers. Au contraire, il aimerait, dans un futur proche, présenter un agence proposant tous types de produits avec, notamment, une branche dédiée aux voitures plaisir, son pêché mignon. Rendez-vous dans quelques mois !