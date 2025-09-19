À Les Attaques, près de Calais, EPOQU’CARS est rapidement devenu une adresse incontournable pour les passionnés de véhicules anciens et de prestige. Et ce succès, on le doit à un homme : Emmanuel, un passionné de toujours, qui a su transformer son amour de l’automobile en véritable projet de vie.

Avant de se lancer, Emmanuel a exercé pendant plusieurs années comme maître d’œuvre dans le bâtiment. Un métier exigeant, qu’il a quitté en 2024 pour se consacrer pleinement à ce qui l’anime depuis toujours : les belles mécaniques. 205 GTI, Golf, BMW… Ces modèles ont marqué sa jeunesse et nourri une passion jamais éteinte.

Aujourd’hui, avec EPOQU’CARS, Emmanuel propose l’achat, la vente, l’entretien et la restauration de véhicules anciens, avec une approche artisanale, rigoureuse et profondément humaine. Chaque voiture est traitée avec le soin qu’elle mérite, dans le respect de son histoire et de son authenticité.

Ancien élu local, Emmanuel reste très attaché à sa commune et à ses racines. Il entretient aussi des relations fortes et respectueuses avec d’autres professionnels de l’automobile, qui l’ont inspiré tout au long de son parcours. Ce réseau d’entraide et de passion est au cœur de son éthique de travail.

Dès la création de l’entreprise, il a souhaité être accessible à tous, en lançant également un site internet où il présente ses véhicules, ses services et son univers. Une vitrine moderne, à l’image de son engagement.

En l’espace d’un an, EPOQU’CARS s’est imposé comme une référence dans le Nord pour les amateurs de voitures anciennes, qu’ils soient collectionneurs aguerris ou simples amoureux de belles carrosseries.

EPOQ’CARS, c’est bien plus qu’un garage : c’est la concrétisation d’un rêve, porté par un homme passionné, sincère et engagé.