Il est des passions de l’enfance qui vous dictent une vie, telle une vraie Madeleine de Proust présente en permanence dans vos pensées, dans vos idées, dans vos projets. Ahmet Kagitci, lui, a toujours été attiré par les voitures, toutes les voitures avec, bien entendu, un goût immodéré pour celles de prestige qui orientent les rêves des enfants. Cette passion l’a toujours guidé dans sa vie puisqu’avant d’en faire son métier, il en faisait ses études. En effet, Ahmet a décoché un CAP mécanique, de quoi lui ouvrir des premières portes pour commencer sa vie professionnelle dans ce secteur qui, depuis toujours, semble être fait pour lui.

En Bref Ahmet Kagitci, passionné d'automobiles, a créé Emocars, une entreprise d'achat/vente de voitures basée sur le mandat. Priorise le contact humain, l'écoute et la transparence.

Offre de bonnes garanties et des prix compétitifs.

Forte croissance et ambition d'organiser un événement automobile.

Véritable touche-à-tout, très curieux pour découvrir les différentes composantes du marché de l’automobile, il travaille d’ailleurs dans la logistique. S’il apprend des choses importantes, ce segment ne l’épanouit pas comme il le souhaitait. Normal, homme bon vivant qui chérit par dessus-tout le contact humain, le relationnel avec la clientèle, Ahmet Kagitci éprouve ce besoin de retourner sur le terrain, de retrouver le contact, la dialogue en face-à-face. Habitué à changer régulièrement de voiture, il se sent l’âme d’un bâtisseur et se lance à son compte, d’abord avec le statut de micro-entreprise. Très rapidement, il évolue pour créer une vraie structure d’entreprise motivé, comme depuis toujours, par le contact humain mais aussi par un souhait de proximité avec le produit, la voiture. En 2017, il développe ainsi une activité d’achat/vente automobile. Il s’y fait les dents, emmagasine de l’expérience, découvre toutes les facettes du métier, les plus agréables comme les plus contraignantes.

C’est en 2025 qu’il change de cap et décide de créer Emocars, une structure légère basée sur le concept du mandat automobile. Pour l’entrepreneur, le choix du nom de sa structure représente ce qu’il ressent pour les voitures à savoir EMO (pour Emotion) et Cars (pour voiture, bien sûr). Pour lui, une vente ne peut pas se faire sans cette idée d’émotion, de passion pour les automobiles. C’est à travers ces émotions fortes qu’il donne envie aux acheteurs de franchir le pas.

Ouverte depuis mai dernier, l’entreprise reçoit déjà les éloges de ses clients qui n’hésitent pas à vanter son travail sur les différentes sociaux et sites internet d’avis d’utilisateurs. Ces derniers apprécient le mélange de convivialité et de sérieux. Ahmet est un homme de dialogue et de convictions. Chaque client est toujours accueilli avec le sourire. Il est écouté. Logique pensez-vous, mais ici, chez Emocars, l’écoute est sacrée. Elle est la clé de la structure du projet de vente ou d’achat. C’est par cette écoute que l’entreprise se met en action pour valider chaque projet avec comme cheval de bataille, la transparence de chaque produit présenté à la vente. Sans cette transparence, pas de vente, pas d’achat, Emocars est très stricte sur ce point essentiel car cette transparence aliment la confiance établit entre le client et l’entrepreneur. Ce dernier, en vrai passionné, place beaucoup d’affect dans son travail. Toujours enthousiaste et motivé, il est vu comme un homme pouvant déplacer des montagnes pour vous satisfaire.

Bien entendu, l’accueil ne fait pas tout. Pour répondre à vos demandes et vos attentes, l’entreprise basée à Bessoncourt, tout proche de Belfort, mise sur sa grande connaissance du marché, sur ses connexions d’expérience passées. Cela lui permet une grande réactivité, quelque soit la demande du client. En quelques mois, les résultats sont impressionnants puisqu’elle compte déjà plus de 50 véhicules à la vente. Ahmet a su s’entourer de trois personnes pour l’aider à rendre le meilleur service possible. Ainsi dans le local de 200m2, Mickaël, développe le portefeuille commercial de l’entreprise tandis qu’une alternance est en charge du marketing. Selon le chef d’entreprise, un nouvel agent commercial devrait rejoindre très prochainement l’équipe, signe d’une belle croissance et d’une ambition forte mais raisonnée. L’objectif d’Emocars, dans les mois à venir, est de tourner à 80 voitures minimum.

La dynamique est réelle et l’ambiance dans les locaux en témoigne facilement. Le professionnalisme de l’équipe est unanimement apprécié tout comme leur rapidité d’action, leur réactivité à chaque demande. Autre point essentiel au développement d’Emocars, être moins cher que la concurrence. Pour cela, la société accepte des voitures avec une charte sans doute plus souple mais avec des garanties très solides. Par exemple, si vous achetez un véhicule via l’entreprise bessoncourtoise, vous bénéficierez de six mois de garantie (moteur, boite de vitesse, climatisation, pont...), ainsi que d’une garantie courant jusqu’à 250.000 kilomètres.

Bien entendu, Emocars vous propose aussi un service de financement très efficace, un service de leasing sur VN très prisé mais aussi un service de recherche personnalisée et un vrai conseil sur chaque véhicule. Après des premiers mois riches et intenses, Ahmet et son équipe sont encore plus motivés pour avancer et mettre des projets en place. D’ailleurs, l’entrepreneur se verrait bien organiser un bel événement automobile. Une bien belle nouvelle qui montre encore plus son envie d’être omniprésent sur ce secteur qu’il aime par-dessus tout.