DS 8 Etoile, Un nouveau vaisseau-amiral

Le constructeur français DS souhaite maximiser son image de marque premium voir luxueuse. Quoi d’autre de mieux qu’un nouveau modèle phare, censé représenter le pinacle du savoir-faire DS ? Voici la DS 8, sorte de berline coupé 100% électrique. L’auto proposera des versions à transmission intégrale ou traction (pour le moment avec deux finitions : Pallas ou Etoile), et devrait être commercialisée dès 2025 pour un prix qui reste inconnu à l’heure où nous écrivons ces lignes.

La nouvelle DS8 repose sur la plateforme STLA de Stellantis (la même que les Peugeot 5008) et offre un crossover électrique (segment D) de 4,82 mètres de long avec les formes atypiques d’un coupé. La DS8 est d’abord reconnaissable à sa statutaire face avant bardée de LEDs avec une calandre façon dents de baleine intégrant le nouveau logo DS en son centre. Malgré son imposante face avant, les ingénieurs DS ont réussi à limiter la traînée à 0,24 Cx grâce notamment à des poignées de porte encastrées, un système d’aérodynamisme actif et des jantes au design recherchant l’efficacité.

La DS8 ne lésine pas avec l’ambiance luxueuse en utilisant des matériaux de qualité, comme le cuir Nappa ou l’aluminium texturé et un toit de verre (optionnel). Les portes arrière intégrées au pilier C s’ouvrent facilement vers ce petit cocon de confort. Avec un empattement généreux de 2,9 mètres, le confort des occupants ne devrait pas poser de problèmes. D’autant plus que les sièges sont chauffés et ventilés et disposent même de fonctions de massage. Le coffre de 620 litres est quant à lui accessible par un généreux hayon à commande électrique. L’autonomie maximale est annoncée à 750 km. L’auto se veut à la pointe de la technologie, avec un écran tactile de 16 pouces au centre du tableau de bord et intègre l’affichage tête haute avec réalité augmentée (avec vision nocturne). La DS8 intègre ChatGPT, de nombreux branchements et un système de navigation intelligent permettant de planifier les arrêts. DS annonce jusqu’à 700 km d’autonomie.

Sous le capot, DS propose jusqu’à deux moteurs électriques alimentés par différents types de batteries selon le modèle choisi (de 74 à 97,2 kWh). C’est la première fois que DS propose une transmission intégrale combinée à une batterie à longue portée (97,2 kWh). Dans sa version la plus puissante (DS8 Long Range AWD) l’auto annonce une puissance maximale de 388 chevaux pour un couple de 511 Nm, ainsi qu’une vitesse de pointe limitée à 190 km/h.