La petite entreprise d’Éric Debard, créée en 1996, a bien grandi. Elle pourrait même reprendre les paroles de la chanson d’Alain Bashung, « Ma petite entreprise, connaît pas la crise... », tant, depuis bientôt trente ans, elle se développe idéalement au point d’être considérée aujourd’hui comme une place forte du commerce automobile.

Lorsqu’il se lance pour ouvrir son premier point de vente à Albi, Éric Debard opère ce qu’on appelle aujourd’hui une reconversion professionnelle. Ancien fonctionnaire hospitalier, il est surtout un vrai passionné d’automobile, doublé d’un pilote émérite (champion de France GT en 2009 avec l’ancien pilote de F1 Olivier Panis, vainqueur du GP de Monaco). Ses connaissances en la matière l’incitent à scruter le marché et à remarquer, à l’époque, que les prix des véhicules neufs à l’étranger sont bien moins élevés qu’en France. Il décide alors d’ouvrir sa propre structure, Debard Automobiles, sur cette idée d’importer des modèles neufs à des prix défiant toute concurrence.

De l’eau a coulé sous les ponts depuis. Le législateur européen s’est efforcé de réduire ces écarts, mais Debard Automobiles a poursuivi son développement à travers les années, notamment en ouvrant une agence à Toulouse en 2004. Cette première étape de croissance idéale a permis à l’entreprise de se hisser parmi les leaders du marché, comptant aujourd’hui 16 points de vente à travers la France. Éric Debard peut sourire devant cette évolution sereine mais diablement efficace, puisque son entreprise est considérée, en 2024, comme le deuxième distributeur automobile français et le premier indépendant.

Lorsqu’il débute, il dispose d’un stock de dix voitures. Aujourd’hui, plus de 4 000 véhicules sont disponibles immédiatement dans les 16 agences du groupe, y compris, bien entendu, dans celle de Toulouse. Deuxième agence ouverte par cet entrepreneur et gentleman driver, elle emploie 15 personnes, prêtes à répondre à la demande toujours aussi forte. Cet effectif comprend cinq vendeurs et cinq mécaniciens, de véritables experts partageant la mentalité d’excellence prônée par le fondateur. L’antenne toulousaine vend jusqu’à 1 200 voitures par an, contribuant ainsi au chiffre global du groupe, qui atteint 15 000 ventes annuelles. L’importance et l’impact de cette agence ne font donc aucun doute.

Lorsque vous vous rendez dans ce haut lieu du commerce automobile en Haute-Garonne, vous découvrez un terrain de 12 000 m² pouvant accueillir plus de 300 véhicules en permanence. Le client est immédiatement impressionné par le showroom de 1 400 m², véritable symbole de la réussite de l’entreprise. Ici, les mécaniciens assurent un service après-vente de haute qualité, proposant une prise en charge exclusive pour l’ensemble des clients de Debard Automobiles, quelle que soit l’agence où leur voiture a été achetée.

En créant son entreprise de négoce automobile, Éric Debard souhaitait proposer un service réactif, permettant à chaque client de trouver et d’utiliser son véhicule dès l’achat. Logique, avec un slogan tel que « Prix mini, choix maxi », l’entreprise se doit d’être à la hauteur et de répondre efficacement aux demandes. Pour cela, elle propose plusieurs services clés :

- Financement et crédit

- Location avec option d’achat (LOA)

- Démarches administratives complètes

- Reprise de véhicules

Grâce à son expertise accumulée au fil des années, Debard Automobiles inspire confiance à tous, qu’ils soient acheteurs novices ou passionnés expérimentés.

La croissance de Debard Automobiles est loin d’être terminée. Avec plus de 200 salariés répartis sur l’ensemble du groupe, l’entreprise entend bien conserver son identité et son sens de la proximité. De nouvelles agences devraient voir le jour dans les prochains mois, notamment en zones rurales, où la demande en véhicules est particulièrement forte.

Symbole de cette success story tarnaise, le siège historique d’Albi s’apprête à connaître une importante extension avec la construction d’un nouveau bâtiment de 3 000 m² sur trois étages, dont l’ouverture est prévue dans les semaines à venir.