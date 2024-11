Cotière Vintage, pour l’amour des Citroën

Il est des passions dont on ne peut pas se défaire. Cotière Vintage est le fruit d’une passion folle, celle des automobiles vintage qui apportent du rêve et de la nostalgie à tous les amoureux de voitures anciennes. Avant Cotière Vintage, il y a un groupe qui a pignon sur rue, Cotière Auto. Cette entreprise a été créée par Nicolas Nivard en 2015. Elle se consacre à la vente de véhicules utilitaires. Avec Cotière Auto, c’est l’assurance de trouver des VU neufs et d’occasion et de faire confiance à une société qui s’occupe de tout : révision, contrôle technique, préparation. Pour les VU PL, l’entreprise basée dans l’Ain, du côté de La Boisse, effectue aussi le passage aux Mines, la tachygraphie et la pose du limiteur de vitesse.

Le succès de Cotière Auto repose aussi sur son excellent service atelier. Avec les années, cet atelier mécanique et de carrosserie a su se faire une très solide réputation dans la région lyonnaise mais aussi en France et en Europe. D’ailleurs, le service carrosserie est spécialisé sur la réparation mais aussi la restauration des véhicules. Ce service est vite devenu la passerelle idéale pour développer un nouveau projet au sein du groupe.

Arrivé dans la société en 2018 comme convoyeur et préparateur de véhicules utilitaires, Grégory Jacquier passe rapidement magasinier. Il aime, aussi, discuter avec son patron. Entre passionnés d’automobiles, le courant passe très bien et les discussions sont animées. Le magasinier soumet à Nicolas Nivard l’idée de développer une branche sur les voitures de collections, une filiale de Cotière Auto. Il ne lui faut pas longtemps pour convaincre son boss du bien-fondé de cette idée. Logique, en pensant aux voitures vintage, Nicolas Nivard replonge dans son enfance, dans ces années que nous chérissons tous, de ces moments partagés avec nos grands-parents. Nicolas, lui, se rappelle assez facilement des heures entières à réparer les 2CV avec son grand-père. Ce passé riche en souvenir l’a conduit à se créer, doucement mais sûrement, une collection de vieilles voitures avec un attrait particulier pour les Citroën.

Le chef d’entreprise apprécie l’idée et l’esprit d’initiative de son collaborateur, lui fait confiance. Les deux se lancent dans l’aventure et la filiale, Cotière Vintage, voit vite le jour. Les tâches sont bien réparties entre les deux. D’un côté, Nicolas Nivard déniche les vestiges et les achète. De l’autre côté, la société Cotiere Vintage les restaure puis Grégory les vend. L’association idéale en quelques sortes. A la base du projet, l’objectif des deux hommes est de proposer tous les types de modèles de voitures vintage, de toutes marques. Mais rapidement, les deux constatent facilement que leur amour des Citroën se ressent dans leurs trouvailles puisque, aujourd’hui, leur offre est à 95% consacrée aux vieilles automobiles de la marque chevron, celles de 1939 à 1990.

Si, au commencement, Cotière Vintage s’est appuyée sur les locaux de la maison-mère et sur son excellent atelier où les savoir-faire sont nombreux, la filiale dispose, désormais, de locaux à part entière, tant son développement rapide a été impressionnant. Dès novembre 2021, elle intègre des locaux uniquement dédiés à elle. En passant par Cotière Vintage, vous êtes certains d’en prendre plein les yeux. Si les Citroën sont nombreuses, d’autres modèles prestigieux font aussi, souvent, leur apparition comme des 4L ou des vieilles 205 GTI, des VW Golf GTI. Nicolas Nivard reste toujours à l’affût des opportunités de rachat qu’il peut trouver, ne rate pas des ventes aux enchères. Sa réputation fait qu’il a su se créer un réseau fiable pour trouver des petites pépites que l’atelier se fera un malin plaisir à restaurer comme par magie, avec un talent fou en ne laissant rien au hasard. Chaque voiture restaurée sort de l’atelier en parfait état et apte à rouler comme si elle était neuve.

Pour les deux acolytes, ce travail-passion est un pur plaisir. Leurs connaissances de l’environnement Citroën leur ouvre des portes et leurs permettent d’accéder à des voitures parfois uniques. Par exemple, dans les locaux de l’entreprise, vous trouverez une 2CV série spéciale 007 éditée à seulement 500 exemplaires à l’occasion de la sortie du 12ème James Bond, « Rien que pour vos yeux ». La légende dit qu’il ne resterait qu’une petite douzaine de modèles dont un chez Cotière Vintage, et, ce, en parfait état grâce au travail fin et minutieux de Grégory Jacquier. Tous les travaux de ces merveilles sont réalisés en interne, que ce soit la préparation esthétique, la mécanique ou la restauration de la carrosserie.

Quand on entre chez Cotière Vintage, on a cette sensation de se trouver dans un musée passionnant et riche en histoire. On revit les aventures de ces voitures, de ces Citroën 2CV, Mehari,HY, M35, Traction, 5M. D’ailleurs, si l’envie vous en prend, si votre curiosité vous titille, vous pouvez découvrir la magnifique collection de cette entreprise lors du prochain Epoqu’Auto organisé à Lyon, à Eurexpo, les 8,9 et 10 novembre prochain. Cotière Vintage sera présente sur le stand AF34 et exposera 12 voitures. A ne pas manquer !

Plus de renseignements:

Cotière Vintage

127 Chemin de la Saccunière - 01120 La-Boisse

Tel : 07 61 81 21 38

Site : https://www.cotierevintage.com/

