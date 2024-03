Costume Car, La bonne adresse pour embellir votre auto.

Costume Car est une société spécialisée dans l’embellissement des automobiles. À l’origine on trouve un homme, Jimmy qui a fait ses premières armes chez un poseur de vitres teintées. L’activité l’a séduit et après 1 an, des idées plein la tête, il décide de voler de ses propres ailes. Nous sommes en 2013 et Jimmy s’installe en Belgique dans un petit local de 120m2, pas très loin de la frontière française. Très minutieux, attentif aux moindres détails, le jeune homme attire rapidement une bonne clientèle. Qui plus est, il est soutenu et accompagné par Maude, sa future épouse, qui finit en parallèle ses études d’orthophonie. Pour suivre sa croissance, l’entreprise déménage vite dans un local plus grand, à Mouscron, appartenant au père de Maude. Durant ses premières années d’activité, Costume Car se concentre sur la pose de films pour les vitres de voiture. Très bon communicant, toujours prêt à bien faire et très carré dans son travail, Jimmy fédère et séduit une clientèle de plus en plus nombreuse, mais aussi les professionnels autour. C’est le cas de Basile de Kuurne Motors qui prend littéralement l’homme sous son aile et le soutient.

Une aide précieuse, notamment quand le bâtiment qui l’héberge part en flammes. Toutefois Jimmy est un gagnant et dès le lendemain, il retrouve un local pour continuer à exercer tout en gérant les soucis créés par l’incendie. L’activité reprend de plus belle et le tournant arrive véritable en 2016, au moment où Maude intègre véritablement l’entreprise. Cette dernière se développe et se structure humainement pour répondre aux attentes des clients. Costume Car propose également de nouveaux services à commencer par le detailing, le covering, le travail du chrome, la peinture d’étrier de frein, et, en 2021, la pose de kits carrosserie.

Des services pour toutes les marques de voitures avec un seul but, rendre votre automobile plus belle.

Ce qui fait aussi le succès de Costume Car, c’est la qualité du travail. Pas de défaut de pose, une attention irréprochable et toujours avec un accueil extraordinaire de la part du jeune couple qui, en quelques années, a su créer une atmosphère très familiale et très humaine où les 8 salariés qui y travaillent s’épanouissent. En effet, au fil du temps, Maxime est venu rejoindre l’équipe au commercial, Anthony au detailing, Quentin et Thomas à la pose PPF, Franck et Saber à la préparation.

En 10 ans, Jimmy a non seulement accumulé une solide expérience, mais il s’est également construit une excellente réputation, bien au-delà des frontières de la personnalisation.

Du coup, c’est presque naturellement qu’avec l’aide de son ami Basile, le jeune homme ouvre une section vente de voitures en 2023. Doué pour améliorer de manière élégante et subtile les autos, il entend bien proposer des véhicules légèrement personnalisés grâce à quelques accessoires ou covering. Pour cela, Jimmy ne lésine pas sur les moyens puisqu’il vient de construire un nouveau local pour l’équipement des voitures et dans les prochains mois un nouveau bâtiment, à deux pas du local actuel, sera quant à lui dédié à la vente avec 500m2 de show room et 500m2 de local confidentiel pour les véhicules les plus haut de gamme avec bien entendu, des voitures personnalisées. Il réalisera ainsi son rêve d’acheter et de vendre des automobiles premium.

L’histoire ne devrait d’ailleurs pas s’arrêter là puisque le jeune homme n’hésite jamais à se remettre en question pour être toujours plus efficace et réactif. Après la mise en place de la vente, il pense déjà au nouveau challenge, celui de maîtriser la carrosserie. Compte tenu de sa manière de travailler, cela ne devrait pas être un problème.

Plus de renseignements :

6A boulevard d’Herseaux, 7711 Dottignies, Belgique

+32 56 556 620

info@costume-car.com

www.costume-car.com