Chevrolet Corvette ZR1, La suprématie américaine

Sortie en 2017, la huitième génération de la Corvette voit débouler sa déclinaison ZR1, qui arrive pour tout casser. Nous sommes face à un monstre américain qui délivre ses 1180 chevaux de puissance aux seules roues arrière, sans aucune électrification. Présentée en version coupé et cabriolet, la ZR1 est un véritable coup de tonnerre dans le monde automobile, à la fois sportive et pistarde. L’auto est destinée au marché américain, mais il y a fort à parier que la version ZR1 sera importée en France, quoiqu’il en coûte !

Basée sur la Corvette C8 Z06, cette ZR1 est beaucoup plus agressive avec son kit carrosserie extrême baptisé ZTK (optionnel), qui ajoute déflecteurs et prises d’air, toit en carbone, nouvelle lame avant et surtout un immense aileron arrière pour encore davantage de force d’appui. Preuve que Chevrolet n’a pas tout misé sur la seule puissance mais également travaillé sur l’aérodynamique. Mais l’auto se démarque notamment par sa lunette arrière séparée en deux parties, une première depuis la Corvette C2 dans les années 60. De série, l’auto est équipée de freins carbone-céramique, ce qui semble être la moindre des choses tant cette ZR1 respire la radicalité.

Nous savons peu de choses sur l’intérieur si ce n’est qu’il est assez semblable à celui d’une Z06, mis à part les nombreux badges ZR1, la présence d’une jauge de suralimentation du moteur ou encore les sièges sport à surpiqûres. Etrangement, Chevrolet n’a pas trop communiqué sur l’habitacle, laissant davantage la scène à son incroyable moteur.

Sous le capot, on retrouve un V8 LT7 surcompressé typiquement américain qui intègre notamment deux nouveaux turbos par rapport au bloc de la Z06. Ce nouveau bloc moteur développe la puissance ahurissante de 1187 chevaux pour un couple de 1123 Nm. Plus puissante qu’une Ferrari SF90 Stradale ou qu’une Lamborghini Revuelto. Une réelle fierté pour Chevrolet, qui remporte ainsi le titre du V8 américain le plus puissant à ce jour. Les performances sont également au rendez-vous grâce notamment à un poids contrôlé (1665 kg). La vitesse maximale est de 346 km/h.