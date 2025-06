En seulement quelques mois, CCG Automobiles s’est construit une très solide réputation dans le milieu de la vente de voitures dites d’intérêt. Ouvert en septembre 2024, ce garage basé à Villeneuve-sur-Auvers a tout pour plaire à tous les amoureux des belles voitures. Pour se sentir à l’aise lorsqu’on débarque dans un point de vente, la présence de modèles de rêve ne suffit pas. Bien sûr, l’habit peut être éclatant et séduire votre regard avisé. Mais pour s’y sentir bien, y vivre une expérience unique, repartir avec cette sensation de plénitude et de bonheur, il faut que l’intérieur, ce qui ne se voit pas de prime abord, soit à la hauteur de nos espérances.

Chez CCG Automobiles, tout est réuni pour vous faire vivre cette expérience unique. Si certains cherchent à sortir de leur zone de confort pour vivre autrement, l’entreprise, basée dans l’Essonne, œuvre pour vous créer une véritable zone de confort. À la tête de ce cocon niché en pleine campagne, à 45 kilomètres de Paris, Charles-Antoine et Claire impulsent leur dynamisme pour faire vivre leur entreprise et vous permettre de réaliser vos rêves les plus fous. Lorsqu’ils décident de se lancer dans l’aventure de la vente automobile, ils réfléchissent à un nom pour leur entreprise, un exercice loin d’être simple, car il définit l’identité et la philosophie de l’entreprise. Le couple opte pour CCG : C comme Claire, C comme Charles et G comme Gabriella, leur fille. CCG Automobiles, c’est l’histoire de leur vie, l’histoire d’un couple qui se connaît depuis l’âge de trois ans, l’histoire d’un homme et d’une femme qui partagent une vraie sensibilité pour l’univers de l’automobile.

Ils sont très complémentaires et savent se motiver l’un l’autre pour avancer. Charles-Antoine a toujours baigné dans cet univers. Son père, passionné de belles voitures, l’a toujours emmené avec lui sur les grands salons automobiles, les rassemblements de voitures anciennes et les rallyes. Passionné et collectionneur, il a su transmettre cette passion à son fils. Cet amour des belles mécaniques est dans les gènes de la famille : le grand-oncle de Charles-Antoine était concessionnaire Ford. Tombé dans la marmite quand il était petit, il ne pouvait pas vivre loin de cet univers.

C’est là que Claire intervient. Personnalité enjouée et dynamique, elle motive son mari à se lancer, à vivre de sa passion, à créer une histoire commune sur le plan professionnel. Elle aussi aime ce milieu, cet univers. Très investie, elle ne ménage pas ses efforts pour que leur entreprise grandisse et séduise sa clientèle. Pour le lancement de CCG Automobiles, le couple met toutes ses économies dans le projet. Il leur faut un mois de travaux pour créer un espace de travail à leur image. L’un des choix forts fut de s’installer dans ce petit village de Villeneuve-sur-Auvers. Ainsi, ils sont convaincus que les curieux qui se déplaceront jusqu’à eux ne viendront pas par hasard, mais avec une réelle motivation d’achat.

Sur place, dans une ambiance bucolique, loin du brouhaha des grandes villes, on se sent comme dans un cadre hors du temps, porté par une sensation de bien-être et de liberté. Chez CCG Automobiles, vous vous sentez tout simplement en confiance. Pour disposer d’un parc attractif dès l’ouverture, Charles-Antoine a fait jouer son réseau pour trouver des perles rares, des voitures plaisir. En grandissant dans cet univers, il a su convaincre ses connaissances de lui faire confiance quant au bien-fondé de son garage.

Charles-Antoine et Claire sont omniprésents dans le local. Ils vous accueillent et prennent le temps d’échanger avec vous, d’en savoir plus sur votre projet d’achat, de vous connaître afin de cibler parfaitement votre besoin, en fonction, bien entendu, de votre budget. Dans leur ADN, le couple adopte une approche de la clientèle basée sur le respect, l’honnêteté et la transparence. Pour eux, chaque client est unique, chaque achat doit être vécu comme une aventure personnelle. Leur personnalité est attachante. Normal, ils ne sont pas là pour vendre du vent, mais pour vous guider, vous rassurer et vous aider à transformer votre rêve en réalité. Leur côté humain séduit, leur âme de passionnés entre en résonance avec cette clientèle venue exprès au fin fond de l’Essonne pour trouver la voiture de ses rêves.

L’offre de CCG Automobiles est très attractive. Avec une moyenne de 15 modèles exposés sur place, vous en prenez plein les yeux. Chaque voiture présente une traçabilité sans faille, un historique rigoureux et précis, ainsi qu’un entretien technique limpide. Comme pour leur clientèle, ils prennent beaucoup de temps pour choisir leurs modèles à vendre. Leur principe est simple : privilégier la qualité à la quantité. Pour chaque voiture, l’acquéreur sait qu’il n’aura aucun frais à prévoir. Parmi la gamme de services proposés, Charles-Antoine et Claire se distinguent également par la recherche personnalisée, un point essentiel pour les acheteurs en quête d’un modèle précis. Soutenus par l’association AVAG91 (l’Amicale des véhicules anciens du Gâtinais), dont ils sont membres, les deux entrepreneurs vous attendent pour vous faire vivre une grande aventure.